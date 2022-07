Quoi faire cette semaine à Chambly

La Ville de Chambly offre une foule d’activités et d’événements pour tous les goûts, tout au long de l’été. Au programme cette semaine : une grande kermesse, une fête de quartier, des prestations multidisciplinaires et des activités sportives en plein air.

VENDREDI 15 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET - Kermesse au centre-ville

Toute la fin de semaine, l’avenue Bourgogne accueille une grande kermesse où vous pourrez vous amuser en famille. Amuseurs publics, échassiers, jongleurs, cyclistes acrobatiques et clown s’empareront de l'espace public pour lui donner des airs de fête foraine.

Le site sera animé vendredi, de 17 h à 20 h, samedi, de 12 h à 18 h ainsi que dimanche, de 11 h à 16 h. Toute la programmation se trouve sur le site ville.chambly.qc.ca/cet-ete-destination-vieux-Chambly.

VENDREDI 15 JUILLET - Vendredis « nostalgie » : 3 voix et 1 piano

Des musiciens vous attendent à la place de la Seigneurie pour vous faire revivre de beaux souvenirs à travers des classiques de la chanson francophone et anglophone.

SAMEDI 16 JUILLET - Yoga, BMX et Soirées Panorama : Circo Comedia

Samedi matin, démarrez la journée du bon pied avec une séance de yoga en plein air, sur la jetée de Chambly (quai fédéral), à 10 h.

En après-midi, trois athlètes professionnels de BMX offriront des prestations d’une demi-heure, à 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

En soirée, le duo Circo Comedia vous attend au parc des Ateliers, dès 19 h 30. Ces artistes de cirque vous amuseront avec leurs acrobaties et tours audacieux, en conservant toujours une bonne dose d’humour, de magie et d’excentricité.

DIMANCHE 17 JUILLET - Dimanches matinées familiales : Rosette la mouffette se cherche un ami

Se faire de nouveaux amis, ce n’est pas toujours facile. C’est encore plus difficile quand on est une mouffette et que les mauvaises odeurs nous collent à la peau ! Un spectacle entre théâtre et musique qui célèbre l’amitié et la différence. À la place de la Seigneurie, à 11 h.

LUNDI 18 JUILLET - Lundis actifs : Jazz Funky

Venez vous initier à ce style, fusionnant hip-hop et le jazz, avec l’équipe de Danse ta vie ! Suivez les pas et amusez-vous ! À la place de la Seigneurie, de 19 h à 20 h.

MARDI 19 JUILLET - Fête de quartier : Bulles et mousse

Des activités pour toute la famille vous sont proposées au parc Duvernay, de 18 h à 20 h 30. Activité de bombes de bain, jeux gonflables, animation ambulante, piscine de mousse, soccer bulle, maquillage, animation scientifique et culturelle; il y en a de quoi plaire aux enfants de tous les âges !

En cas de pluie, l’activité est remise au jeudi 21 juillet.

MERCREDI 20 JUILLET - Sur l’air de Chambly : Les Hay Babies

Un trio d’Acadiennes authentiques, comiques et plutôt chill. Elles proposent un mélange de folk, de rock et d’humour. Au parc des Ateliers, à 19 h 30.

JEUDI 21 JUILLET - Jeudis « 5 à 7 urbain »

Un DJ vous attend à la place de la Seigneurie avec une sélection de musique et de cocktails sans alcool. De 17 h à 19 h.

ACTIVITÉS PATRIMONIALES

Parcours audio Chambly, une histoire à raconter

Téléchargez gratuitement le parcours géolocalisé sur le site BaladoDécouverte.com ou sur cette application pour plonger dans le passé comme si vous y étiez.

Circuit patrimonial

Découvrez Chambly par ses personnages historiques, ses événements marquants et ses bâtiments patrimoniaux grâce à notre circuit piétonnier et nos aires d’interprétation.

Pour plus d’information sur les activités offertes dans le cadre de la programmation municipale, consultez le site Internet ville.chambly.qc.ca/programmation