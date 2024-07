Quoi faire en août à la bibliothèque de Chambly

La Ville de Chambly rappelle à ses citoyens de profiter des ressources et des services offerts a la bibliothèque municipale pendant la saison estivale. Au programme : club de lecture, jeu d’énigmes, casque de réalité virtuelle et consoles de jeux vidéo.

L’inscription en ligne pour certaines activités est requise. Les citoyens (avec carte Accès) doivent s’inscrire sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne/Inscription en ligne).

Jusqu’au 25 août, le Club de lecture d’été TD attend vos enfants avec une sélection de lectures captivantes pour tous les goûts. Ce programme, accessible et gratuit, vise à encourager le plaisir pour la lecture, dès le plus jeune âge.

Cette édition sera présentée sous la thématique 4, 3, 2, 1, on décolle ! Les jeunes lecteurs de 12 ans et moins seront invités à contempler le ciel étoilé, découvrant ainsi les merveilles cosmiques et terrestres de l’univers qui les entoure.

En plus d’une grande variété de suggestions littéraires, le Club propose aussi aux enfants une multitude d’activités à réaliser à la maison qu’ils pourront se procurer à la bibliothèque. Ils sont invités à rapporter l’activité complétée au comptoir de prêt de la bibliothèque pour participer à des mini-tirages hebdomadaires.

Lors de l’inscription au comptoir de prêt, chaque participant recevra une trousse de départ contenant entre autres un carnet de lecture, des autocollants et une liste de défis amusants à réaliser tout au long de l’été.

Une cérémonie de clôture suivie d'un grand tirage se tiendra le dimanche 8 septembre, de 10 h à 11 h 30, à la bibliothèque du Pôle culturel de Chambly. De nombreuses activités sont prévues pour récompenser les lecteurs.

De 10 h à 10 h 30, les jeunes de 3 à 7 ans assisteront à la pièce de théâtre interactive Marie Lune et ses amis au Jardin de la Voie Lactée à la mezzanine. Accompagnés de personnages attachants comme Tantine Décibel et Petite Lune, ils vivront une aventure imaginaire ponctuée de chansons et de légendes.

De 10 h à 11 h, les participants de 8 à 12 ans auront l’occasion de rencontrer l’auteur de bande dessinée Alexandre Girard, créateur des séries « Les Goblards », à la salle Emma-Albani. Les enfants seront ensuite invités à créer leur propre personnage de l’espace.

À 11 h 30, les participants qui le souhaitent se réuniront à l’espace jeunesse pour visionner une sélection de courts-métrages de l‘ONF intitulée Qu'est-ce qui brille, là-haut ?, en lien avec le thème de cette année « 4, 3, 2, 1, on décolle ! »

Tout au long de l’événement, les enfants pourront collaborer afin de créer un dessin géant à l’espace jeunesse. Des tables à dessin ainsi que des jeux de société seront aussi disponibles.

L'inscription est obligatoire et se fera au comptoir de prêt de la bibliothèque à partir du 10 août. Après le 31 août, l'inscription sera ouverte à tous. Des prix seront tirés et remis après les activités. Les jeunes doivent apporter leur carnet au comptoir de prêt avant le dimanche 25 août pour participer au tirage.

La petite quête

Du 26 au 28 août, enfants et parents, formez vos équipes pour résoudre les énigmes et découvrir le message secret des écrivains fantômes ! Inscription obligatoire.

Groupe 1 : 10 h

Groupe 2 : 13 h 30

Groupe 3 : 15 h

9 à 12 ans.

Carte Accès valide requise.

Casque de réalité virtuelle

Venez expérimenter un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 à la bibliothèque ! Plaisir et découvertes seront au rendez-vous ! Réservation et utilisation sur place seulement.

12 ans et plus. 11 ans et moins (accompagné par un adulte). Carte Accès valide requise.

Jeux vidéo

Jouez gratuitement sur l’une de nos consoles de jeux vidéo (Nintendo Switch et PlayStation4), seul ou en groupe. Réservation et utilisation sur place seulement.

12 ans et plus. 11 ans et moins (accompagné par un adulte). Carte Accès valide requise.

Ressources en ligne

Saviez-vous que le catalogue Simb@ en ligne regorge de ressources utiles ? Vous y trouverez, entre autres, Prêtnumérique.ca, Mazaam, Protégez-vous et Curio.ca. Carte Accès et mot de passe requis