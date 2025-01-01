Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

Même s'il reste moins d'enseignants à trouver en cette période de la rentrée, il y a encore néanmoins près de 5000 postes vacants dans le réseau de l'éducation.

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait une mise à jour de la situation mercredi matin, en tentant de se montrer rassurant.

Ainsi, au lundi 25 août, il y avait 1509 postes d'enseignant à pourvoir.

De même, il restait encore 2828 postes à combler dans le personnel de soutien, ainsi que 517 postes de personnel professionnel, pour un total de 4854.

La situation s'est toutefois améliorée. Au 11 août dernier, il restait 4115 postes d'enseignant à pourvoir.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne