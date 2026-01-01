Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections du 5 octobre 2026

La Commission de la représentation électorale du Québec officialise la nouvelle carte

durée 09h00
14 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La carte électorale utilisée lors des élections du 5 octobre comptera bel et bien une circonscription de moins en Gaspésie et à Montréal, au profit de deux nouvelles dans Laurentides-Lanaudière et dans le Centre-du-Québec.

La Commission de la représentation électorale du Québec (CRE) a présenté mercredi la nouvelle carte électorale, dont l'objectif est de «refléter l'évolution du nombre d'électrices et d'électeurs sur le territoire».

Le changement le plus important concerne la disparition d'une circonscription en Gaspésie et d'une autre dans l'est de Montréal. La CRE soutient que les électeurs de ces deux régions sont actuellement «surreprésentés» à l'Assemblée nationale.

Ainsi, en Gaspésie, les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure sont réunies pour devenir Gaspé-Bonaventure. La circonscription de Matane-Matapédia, pour sa part, est agrandie, pour y ajouter la MRC de La Haute-Gaspésie.

La CRE tranche aussi que la circonscription de Matane-Matapédia conservera son appellation actuelle, même si une loi a été adoptée pour la renommer Matane-Matapédia-Mitis. Elle souligne que les modifications apportées à la carte font en sorte que la MRC de La Mitis ne se trouve plus entièrement dans la circonscription.

Dans l'est de Montréal, la circonscription de LaFontaine est scindée entre les circonscriptions de Pointe-aux-Trembles et d'Anjou-Louis-Riel. Les nouvelles circonscriptions se nommeront, respectivement, Pointe-aux-Prairies et Anjou-LaFontaine.

Contestation

L'idée de retirer une circonscription en Gaspésie a suscité un tollé à l'Assemblée nationale: plusieurs députés, tous partis confondus, ont dit constater que la région perdait peu à peu son poids politique.

L'actuel député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a aussi fait valoir que la circonscription agrandie deviendrait «presque impossible à parcourir pour un seul élu» en raison de son vaste territoire.

Une loi a ainsi été adoptée à l'unanimité, en 2024, pour interrompre la révision de la carte électorale. Or, la Cour d'appel a jugé cette loi «inconstitutionnelle» et «inopérante», de sorte que le processus se poursuit.

Le gouvernement du premier ministre François Legault conteste cette décision. En décembre, il a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays n'a pas encore indiqué s'il entendra ou non cette cause.

Mercredi, le président de la Commission de la représentation électorale et directeur général des élections, Jean-François Blanchet, a défendu les changements à la carte électorale.

«Le retrait d'une circonscription fait toujours beaucoup réagir, mais c'est démocratique que le vote d'un électeur, d'une circonscription à l'autre, ait sensiblement la même influence sur les résultats d'une élection», a-t-il soutenu dans un communiqué.

Nombreux changements

La nouvelle carte prévoit l'ajout d'une circonscription dans la grande région des Laurentides et de Lanaudière, qui a vu son nombre d'électeurs augmenter de 11,6 % depuis l'établissement de la carte actuelle. La CRE note qu'il s'agit du taux de croissance le plus marqué au Québec.

La circonscription de Bellefeuille voit donc le jour. Elle comprend une partie des villes de Saint-Jérôme et Mirabel, ainsi que la municipalité de Saint-Colomban.

Pour la grande région de l'Estrie et du Centre-du-Québec, on ajoute la circonscription de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, au nord du territoire de l’actuelle circonscription de Johnson – qui est d'ailleurs renommée Daniel-Johnson.

Au total, 51 des 125 circonscriptions de la province sont modifiées. Dans certains cas, on déplace les délimitations des circonscriptions, tandis que, dans d'autres, il s'agit d'un changement de toponymie.

La Loi électorale prévoit une révision de la carte électorale après deux élections générales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation.

Cette révision est effectuée pour que le Québec soit divisé en 125 circonscriptions d’environ 51 000 électeurs qui ont, autant que possible, des caractéristiques communes.

– Avec des informations de Caroline Plante

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Voter plus d’une fois aux élections municipales, c’est possible… et légal

Publié le 16 octobre 2025

Voter plus d’une fois aux élections municipales, c’est possible… et légal

Fait inusité: certains citoyens propriétaires auront le droit de voter plus d’une fois lors des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain. Comment? Tout d’abord, les citoyens canadiens de 18 ans et plus ont le droit de voter dans la municipalité où se trouve leur domicile. Toutefois, il est aussi possible de voter dans une ...

LIRE LA SUITE
Plus de 4500 candidats municipaux québécois sont élus par acclamation

Publié le 14 octobre 2025

Plus de 4500 candidats municipaux québécois sont élus par acclamation

Plus de 4500 candidats municipaux au Québec ont été élus sans opposition. La période de mise en candidature pour les élections municipales provinciales, qui regroupent environ 1100 municipalités, a pris fin le 3 octobre. Parmi les 4560 élus, 564 se sont présentés à la mairie et 3996 à la fonction de conseiller, selon les chiffres publiés ...

LIRE LA SUITE
Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié le 2 octobre 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE