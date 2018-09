Les apprentis écoliers annoncent l'ouverture de nouveaux groupes

En vue de la rentrée scolaire, l’école prématernelle de Chambly est fière d’accueillir : Cynthia Tremblay, qui se joint à l’équipe d’éducatrices.

Ainsi, une réorganisation des groupes permettra d’augmenter le nombre de places disponibles pour répondre à la demande grandissante des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019, qui débutera dès septembre.

Les parents d’enfants d’âge préscolaire seront en mesure de choisir entre un programme régulier: 3 ans, 4 ans ou plutôt opter pour une programmation permettant de suivre les ateliers avec initiation à l’anglais.

Parallèlement, il est dorénavant possible d’inscrire son enfant ou de lui réserver une place pour l’année prochaine directement en ligne par l’entremise du tout nouveau site web rendu possible grâce à la contribution des parents, qui ont été de passage à la prématernelle: lesapprentisecoliers.com

Il va s’en dire que le service de transports de nos apprentis écoliers sera également mis à contribution pour satisfaire les besoins sur le territoire de Chambly et Carignan.

La prématernelle de Chambly est offerte aux enfants de 3 à 5 ans et a pour but de transmettre le goût de l’école et faciliter l’intégration à la maternelle.

Elle compte aujourd’hui sur les services de trois éducatrices et d’un employé au service de transport. L’année dernière, en 2017, c’est plus de 75 apprentis écoliers qui ont gradué, prêts pour la rentrée à la maternelle.