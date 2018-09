Des repas faciles pour une année scolaire en santé

À l’approche de la rentrée des classes, Santé Canada y va de quelques suggestions utiles lorsque vient le temps de penser aux repas du midi, ce qui n’est pas toujours facile avec les horaires chargés de la famille.

Les astuces suivantes vous aideront à préparer des repas sains en un rien de temps :

- Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits et de légumes pour le lendemain.

- Cuisinez pendant la fin de semaine. Préparez et congelez certains mets à l'avance pour la semaine suivante, comme des soupes, ragoûts, des mets en casserole, mets à base de pâtes alimentaires et des chilis. Cela vous simplifiera la tâche lors des soirées occupées.

- Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur pour préparer une salade de poulet, des enchiladas, un chili ou une sauce à spaghetti le lendemain.

- Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux savourer leur nourriture et d'acquérir des compétences de vie importantes. Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter la laitue, mettre les pommes de terre en purée, laver et couper des fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût.

- Faites des provisions d'aliments santé sur le pouce comme des fruits, des légumes, des pochettes de pain pita à grains entiers, du yogourt et des œufs durs.

