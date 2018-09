Visitez le Collège Charles-Lemoyne et l'Académie internationale Charles-Lemoyne cet après-midi

C'est aujourd'hui, de 13 h à 16 h, que le Collège Charles-Lemoyne ainsi que l’Académie internationale Charles-Lemoyne vous ouvrent les portes de leurs campus sur la Rive-Sud.

Vous rencontrerez les enseignants et le personnel pour les élèves de la maternelle jusqu’à la 5e secondaire pour le campus Longueuil – Saint-Lambert et les élèves de la 5e année du primaire jusqu’à la 5e secondaire pour le campus Ville de Sainte-Catherine.



Vous pourrez aussi :

Échanger avec les élèves

Connaître les services, les programmes et les profils

Visiter les campus et leurs installations

Pour le secondaire au Collège Charles-Lemoyne



Le Collège se veut un établissement d’enseignement privé et accessible grâce à ses trois programmes qui permettent aux élèves de faire des choix motivants, de se réaliser et d’être respectés :

Programme d’éducation internationale (PEI) Programme d’éducation plus (PE+) Programme d’éducation avec appui pédagogique (PEA)

Pour les futurs élèves de 1re secondaire, le Collège offre plusieurs sessions d’admission aux deux campus :

Samedi 29 septembre : 9 h 30 – Campus de Ville Sainte-Catherine

Samedi 29 septembre : 13 h 30 – Campus de Ville Sainte-Catherine

Dimanche 30 septembre : 9 h 30 – Campus de Longueuil–Saint-Lambert

Dimanche 30 septembre : 13 h 30 – Campus de Longueuil–Saint-Lambert

Académie internationale Charles-Lemoyne