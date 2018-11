Un sentier de l’émerveillement pour fêter l’Halloween à Carignan

Le mercredi 31 octobre de 17 h à 20 h, les superhéros préférés et princesses adorées des enfants de Carignan peupleront le sentier de l’émerveillement. Spécialement décoré pour l’occasion, la traversée du sentier situé entre le parc Boisé du Parchemin et l’école du Parchemin permettra aux enfants déguisés de rencontrer et de prendre des photos en compagnie de leurs plus grands héros.

Un cracheur de feu sera aussi sur le parcours pour rendre l’expérience encore plus stupéfiante! Les parents sont invités à apporter leur appareil photo pour conserver un souvenir de ces belles rencontres.

Des « Cake Pop », petits gâteaux sur bâtons offerts par le Café Chez Lu-Dy, seront distribués par les différents personnages. Une structure gonflable sera également installée sur le site pour le bonheur des petits.

L’activité est gratuite.

N’hésitez pas à faire une pause durant la traditionnelle collecte de bonbons pour parcourir notre sentier de l’émerveillement!