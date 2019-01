Ville de Chambly: déjà en mode plaisir pour la semaine de relâche

La Ville de Chambly invite les jeunes de 5* à 13 ans (*maternelle complétée) à participer à son camp de la relâche scolaire, du 4 au 8 mars 2019. Les inscriptions s’échelonneront du mercredi 9 janvier à 8 h 15 au vendredi 15 février à midi.

Les enfants pourront participer aux nombreuses activités proposées : cinéma et baignade, jeux gonflables et patinages en plein air, Zoo de Granby, Théâtre de la Dame de cœur et ZÜKARI.

Un service de garde est disponible sur place, 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h, à l’École secondaire de Chambly.

Inscription

Tous les détails liés à la programmation du camp de la relâche scolaire, coûts et modalités d’inscription sont accessibles sur le site Internet ville.chambly.qc.ca (Vie communautaire/Camp relâche scolaire), de même que dans le bulletin municipal L’Écluse, édition décembre 2018. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet ville.chambly.qc.ca (Services en ligne/Inscription en ligne), au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne).

Ces activités sont réservées aux résidants de Chambly (carte Accès obligatoire) et le nombre de places est limité.

Pour plus d’information sur le sujet, communiquez avec le Service loisirs et culture, 450 658-1778 ou [email protected].