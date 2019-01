Soirée cinéma, pyjama et pizza prochainement à la Ville de Chamby

La Ville de Chambly invite les enfants de 5 à 13 ans à sa soirée pyjama, cinéma et pizza, qui aura lieu le samedi 16 février, de 17 h à 21 h, à l’École secondaire de Chambly (535, boul. Brassard).

Au programme : Animation, souper pizza et projection du film*, avec maïs soufflé et breuvages. L’enfant devra être vêtu d’un pyjama et apporter une paire d’espadrilles. L’heure d’arrivée et de départ des enfants est laissée à la discrétion des parents, mais aucun enfant ne pourra partir seul. Les enfants qui ne peuvent pas manger de pizza pourront apporter un lunch froid. Il est de la responsabilité des parents de préciser si l’enfant a des problèmes de santé (ex.: allergies). Le cas échéant, l’enfant doit porter son EpiPen sur lui en tout temps.

Inscription

Il sera possible d’inscrire votre enfant du 9 janvier au 1er février. Aucune inscription le jour même de l’activité. Une carte Accès valide est obligatoire lors de l’inscription. Le coût de cette activité est de 12 $ par enfant. Les inscriptions peuvent être faites en ligne via le site ville.chambly.qc.ca sous l’onglet Services en ligne ou encore par la poste en remplissant le formulaire, accessible sur le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Formulaires), au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne). Acheminez le formulaire dûment rempli, ainsi que le paiement par chèque libellé à l’ordre de Ville de Chambly, au plus tard le 1er février 2019.