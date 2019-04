Inscriptions dès mercredi prochain pour les programmes Camps de jour et Terrains de jeux

Les inscriptions pour les programmes Camps de jour et Terrains de jeux de la Ville de Chambly débuteront le mercredi 24 avril, à 8 h 15. Tous les détails sur ces programmes sont publiés dans l’édition d’avril du bulletin municipal L’Écluse, de même que sur le site ville.chambly.qc.ca (Vie communautaire).

Les citoyens pourront s’inscrire en ligne sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne), ou en personne en se présentant au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel). Il est à noter qu’il est déjà possible de télécharger les formulaires d’inscription sur le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Formulaires), ou se les procurer au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque municipale (1691, av. Bourgogne). Les citoyens qui souhaitent envoyer le formulaire d’inscription par la poste pourront le faire à partir du jeudi 25 avril, à 8 h15.

Rappel : Vous devez OBLIGATOIREMENT remplir la Fiche santé dans le Dossier du participant, avant le formulaire d’inscription. Si le dossier de l’enfant n’est pas à jour, vous serez automatiquement redirigé vers le formulaire avant de pouvoir accéder au portail d’inscription. Pour prendre de l’avance, vous pouvez dès maintenant remplir la Fiche santé, accessible par l’onglet Service en ligne – Inscription en ligne – section Aide en ligne (en haut à droit de l’écran) sur le site ville.chambly.qc.ca.

Thématique de l’été : Du plaisir à revendre

Camps de jour réguliers, thématiques et spécialisés

Le programme Camps de jour proposera une foule d’activités liées à la thématique de l’été, destinées aux jeunes âgés de 5 à 14 ans et encadrées par une équipe d’animation compétente et dynamique.

Le plaisir est de mise ! L’objectif est de faire des activités, tout en développant l’intérêt des jeunes par la participation active. Ceux-ci sont répartis selon leur âge et, pour chaque camp, il y a un minimum d’une heure d’activité physique par jour.

Camps thématiques

Programme permettant aux participants de découvrir et s’initier à de nouvelles disciplines, toutes aussi amusantes les unes que les autres, à raison d’un minimum de quatre heures par jour.

Camps de jour spécialisés

Camps pour les jeunes passionnés par une activité précise, souhaitant en profiter au maximum. Les participants s’amuseront en pratiquant leur activité préférée.

Terrains de jeux

Programme offrant aux enfants de 4 à 12 ans, la possibilité de prendre part aux activités organisées dans certains parcs de la municipalité, animées par une équipe d’animateurs dynamiques.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou [email protected].