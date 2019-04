La CSP bonifie son offre de services en classes d'enseignement spécialisé

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d’annoncer la bonification de son offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA).

Dans le cadre du processus de classement annuel résultant de l’analyse des besoins de tous les élèves pour la prochaine année, la CSP a choisi d’ajouter des classes d’enseignement spécialisé pour la rentrée 2019 afin d’améliorer son offre de service actuelle et de la rendre plus accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Plus précisément, ce sont 17 classes d’enseignement spécialisé qui seront ajoutées aux classes déjà existantes, pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

« Au nom du conseil des commissaires, je tiens à remercier les employés des différents services, les membres de la direction générale ainsi que toutes les équipes-école qui contribuent grandement à la réussite et à l’épanouissement de nos élèves HDAA par la mise en place de ressources adaptées à leurs besoins » souligne madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Meilleure accessibilité de l’offre de service aux élèves HDAA

Avec l’ouverture de ces nouveaux points de services, une relocalisation de certaines classes existantes est nécessaire afin de mieux desservir les élèves HDAA sur l’ensemble du territoire et ainsi mieux répondre à leur besoin de proximité en réduisant autant que possible le temps de transport entre leur école et leur domicile au quotidien.

Cette nouvelle répartition privilégie un continuum de services afin qu’un plus grand nombre d’élèves en classes d’enseignement spécialisé puissent poursuivre leur cheminement scolaire le plus longtemps possible dans la même école et vise à instaurer une solution qui ait une certaine pérennité pour les années à venir. De plus, l’offre des trois principaux points de service au secondaire a été bonifiée afin d’offrir une meilleure accessibilité à ces services aux élèves HDAA sur le territoire et ainsi de favoriser la qualification des élèves inscrits dans les parcours de formation à l’emploi.

La CSP consacrera 4 M$ en ressources supplémentaires afin d’améliorer son offre de services en classes d’enseignement spécialisé, notamment par l’affectation d’enseignants, de professionnels et d’employés de soutien dans ces classes. « Cet ajout important de classes d’enseignement spécialisé et cette meilleure répartition de l’offre de service sur notre territoire visent à atteindre notre objectif de réduire l’écart entre le taux de diplomation et de qualification des élèves HDAA et des élèves réguliers, tel qu’énoncé dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) » affirme monsieur Luc Lapointe, directeur général de la CSP.

La CSP terminera au cours des prochains jours l’exercice annuel d’analyse des besoins de tous les élèves HDAA afin de confirmer leur classement pour la prochaine année scolaire. Les parents des élèves touchés par des changements seront informés dans la semaine du 29 avril par la direction de leur école et une communication étroite avec l’école d’accueil sera assurée afin de faciliter cette transition.

Une intégration accrue des élèves HDAA dans les classes ordinaires

La CSP a toujours su offrir à ses élèves HDAA un continuum de services afin de répondre à leurs besoins. Elle poursuivra dans ce sens, en démarrant un projet pilote pour les classes d’enseignement spécialisé pour le développement social et communicatif, ayant pour but de documenter, d’améliorer et de valoriser les meilleures pratiques en lien avec l’intégration des élèves actuellement en classe d’enseignement spécialisé vers les classes ordinaires. L’objectif visé est de permettre à un plus grand nombre d’élèves de poursuivre leur développement en classe ordinaire.

Pour consulter la liste des classes spécialisées par ville sur l’ensemble du territoire de la CSP, cliquez ici.