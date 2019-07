Une fête de quartier organisée par la municipalité pour les résidents du secteur de la Source

Le soir du mercredi 10 juillet de 17 h à 20 h, les personnes résidant dans le secteur de la Source sont invitées à se rassembler au parc de la Source, accessible par les rues Louis-Badaillac ou Pierre-De Froment, pour participer à une grande fête de quartier organisée par la municipalité.

L’animation de l’événement sera assurée par les moniteurs des camps de jour. Des structures de jeux gonflables et des maquilleurs pour enfants sont prévus pour amuser les tout-petits. Les plus grands pourront s’affronter au mini-golf ou se divertir avec le « Buzz Lights », un jeu de vitesse et de précision.

Voilà une belle occasion de sortir en plein air pour rencontrer le voisinage!

En cas de pluie, la fête sera annulée.