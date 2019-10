Un spectacle pour enfants met en avant l'importance de recycler

Le dimanche 3 novembre à 15 heures au Centre multifonctionnel, les petits Carignanois ont rendez-vous au spectacle interractif "Le petit voilier".

Murielle est une petite qui, le soir de sortir les ordures, découvre que les objets sur le point d’être jetés peuvent être réutilisés pour garnir le décor de son imaginaire. Elle s’aperçoit que la chaussette peut faire un drapeau, que le rouleau de papier de toilette peut faire une longue-vue, et que le vieux manche à balai peut faire un grand mât pour son voilier!

C'est l'occasion d'assister à un spectacle de jeux clownesques et d'acrobaties qui enclenche une douce réflexion sur l'importance de recycler.

Le spectacle s’adresse à un auditoire de 3 ans et plus et est gratuit pour les résidents. Il est au coût de 5 $ pour les non-résidents.

L’inscription est obligatoire sur le Portail citoyen pour les enfants de 3 à 12 ans seulement. Les parents qui accompagnent leurs enfants sont admis gratuitement et sans inscription.