Camp de la relâche scolaire annulé à Chambly

La semaine de relâche sera différente pour les jeunes de Chambly cette année. Par souci de sécurité pour les enfants et son personnel, ainsi que pour respecter les consignes sanitaires émises par la Santé publique, la Ville de Chambly annonce l'annulation de son camp de la relâche scolaire, qui devait se dérouler du 1er au 5 mars.

La situation actuelle ne permet pas à l’équipe du Service loisirs et culture de maintenir l’offre de programmation, telle qu’annoncé dans le bulletin municipal L’Écluse distribué au mois de décembre dernier. Les mesures mises en place par le gouvernement du Québec au mois de janvier dernier empêchent, notamment la tenue d’activités de type camps de jour organisées en zone rouge.

S'amuser à l'extérieur

Même si la situation devait changer en février, il ne serait pas possible de reprendre ces activités pour des raisons de logistique. Malgré tout, la Ville encourage les enfants et les parents à s’amuser à l’extérieur et à profiter des nombreux sites d’activités, tels que la butte à glisser, les patinoires et les sentiers de ski de fond. Dans le cadre de la semaine de relâche, le service de prêt d’équipement au parc Robert-Lebel sera également offert du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h.

Services de la bibliothèque

La Bibliothèque municipale continue d’offrir son service de prêt sans contact, avec réservation, et propose des activités pour les enfants à faire de la maison, à découvrir sur le site ville.chambly.qc.ca/programmation-hivernale. Surveillez le site Internet municipal pour connaître les activités à venir et les changements qui pourraient survenir en lien avec la pandémie.