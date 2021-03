La Ville de Chambly invite ses citoyens à prendre part à une chasse aux cocos

Pour fêter l’arrivée du printemps, la Ville de Chambly invite ses citoyens, petits et grands, à prendre part à une chasse aux cocos bien spéciale, le samedi 3 avril, de 10 h à 16 h. Il est à noter que seuls les participants ayant réservé leur place à l’avance pourront prendre part à cette activité gratuite et dont les places sont limitées.

Dans le cadre de cette activité, les jeunes familles devront pourchasser lapins, poussins et autres personnages ludiques à travers certains parcs municipaux, tout en répondant à de énigmes, devinettes et jeux d’observation, afin d’aboutir à une surprise. Par souci d’offrir une activité sécuritaire, différents parcours et horaires seront proposés.

Les citoyens ont jusqu’au lundi 29 mars à midi pour s’inscrire en ligne sur le site ville.chambly.qc.ca. Les participants recevront leur parcours, ainsi que les instructions de la Chasse aux cocos, le mercredi 31 mars 2021 par courriel. L’activité se tiendra sur une période approximative d’une heure. En cas de pluie, la chasse aux cocos sera reportée au 10 avril.

En tout temps, les citoyens devront respecter les consignes sanitaires en vigueur. Rappelons que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes âgées de 10 ans et plus. Le port du masque sera obligatoire dans les zones d’animation de l’activité.