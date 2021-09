400 nouvelles places en garderie dans la région d'ici 24 mois

Pour mieux répondre aux besoins de garde grandissants, le député de Chambly, Jean-François Roberge, au nom de son collègue ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, annonçait récemment la création de 400 places supplémentaires en services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) dans la circonscription de Chambly.

Concrètement, ce sont 5 projets qui seront réalisés dans la circonscription de Chambly dans un délai maximal de 24 mois et qui aideront à résorber une partie du déficit de places. Ils pourront aussi voir le jour avant dans des installations temporaires.

Dans la circonscription, les SGEE qui ont obtenu de nouvelles places sont les suivants :

1) CPE la Boite à Soleil (Chambly) - 80 places;

2) CPE Franquette La Grenouille (Chambly) - 80 places;

3) 9265-8822 Québec Inc. (Carignan)- 80 places;

4) Gestion Les Petites Étoiles (Chambly ou Carignan) - 80 places;

5) Garderie Coucou Caribou Inc. (Carignan) - 80 places;

« En tant que député de Chambly, je rencontre beaucoup de personnes, dont évidemment des parents, qui m’ont fait part de leur difficulté à trouver un service de garde éducatif à l’enfance pour leur enfant. L’annonce d’aujourd’hui me ravit puisque mes concitoyens auront bientôt du renfort pour les soutenir dans leurs responsabilités parentales et surtout, offrir un environnement de qualité pour leurs tout-petits. Je crois vraiment que les beaux jours sont devant nous et j’ai bien hâte de rencontrer de nouveau ces parents pour partager leur joie et leur satisfaction devant ces nombreuses nouvelles places », commente Jean-François Roberge, député de Chambly.