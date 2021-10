Une activité pour apprendre la programmation à Chambly

La Ville de Chambly invite les jeunes de 8 à 11 ans à participer à une série de quatre activités avec les robots Sphero Bolt afin de découvrir la programmation. Rendez-vous au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), les dimanches 17 et 24 octobre et 7 et 14 novembre 2021.

Deux plages horaires sont disponibles, soit celle du matin à 10 h 30 et celle de l’après-midi à 13 h.

L'activité interactive, qui proposera aux programmeurs en herbe de contrôler leur robot en forme de balle avec une tablette électronique, sera animée par Sciences en folie.

L’inscription est obligatoire et gratuite sur présentation d’une carte Accès ou bibliothèque valide. Le participant doit être disponible pour les quatre dimanches d’activités et être accompagné d’un parent.

Il est possible de s’inscrire directement au comptoir de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture ou par téléphone au 450 658-2711.