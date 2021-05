Sondage: êtes-vous satisfait du projet de réforme de la loi 101?

C'est jeudi dernier que le gouvernement du Québec présentait le projet de loi 96 visant à modifier la Charte de la langue française ou, communément appelée, loi 101.

Le projet de loi de 100 pages se décline sous bien des facettes, mais soulevons quelques points d'importance.

Afin de consacrer le français en tant que seule langue officielle et langue commune au Québec, le gouvernement entend notamment modifier unilatéralement la Loi constitutionnelle de 1867 . Une proposition qui en a surpris plus d'un et qui pourrait générer certains débats constitutionnels.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a également annoncé la création d'un ministère de la Langue française et celle d'un commissaire à la langue française, alors que le Conseil supérieur de la langue française est aboli. L'Office québécois de la langue française verra également grandir son champ d'action.

Le projet de loi propose plusieurs modifications à l’égard du français à titre de langue du travail, du commerce et des affaires. Mentionnons, par exemple, l'exigence de prédominance du français dans l’affichage commercial et le développement de la francisation aux entreprises comptant 25 employés et plus.

La réforme assurerait également que le français soit la langue d'administration de l'État.

Rappelons que le document du projet de loi 96 est disponible dans son intégralité sur le site internet officiel de l'Assemblée nationale du Québec.

Samedi, le premier ministre François Legault a également envoyé une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, afin de lui expliquer la démarche du Québec.

« Il faut se rendre à l’évidence : malgré les mesures adoptées dans les dernières décennies, le déclin du français se poursuit. Un geste fort s’impose pour renverser cette tendance » peut-on lire dans la lettre de François Legault.

Ce dernier y réaffirme d'ailleurs que le projet de loi 96 s'appuie sur la disposition de dérogation.

Saluée par les uns, critiquée par les autres, cette reforme de la Charte de la langue française ne laisse toutefois personne indifférent.

