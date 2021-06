La Mairesse de Chambly se prononce sur le dossier Bennett-Fleet

Alexandra Labbé, Mairesse de Chambly déplore le manque de cohérence de certains conseillers et ne peut cacher sa déception. Dans le dossier du site de la Bennett-Fleet, Chambly avait selon elle l’opportunité d’accueillir des investissements majeurs de la part d’un partenaire sérieux et reconnu afin de réaliser un important projet qui répond aux besoins de la population.

Elle affirme que les retombées auraient été multiples et positives pour la communauté. Les élus avaient selon la mairesse la possibilité de véritablement s’impliquer pour concrétiser la décontamination d’un site problématique et générer des bénéfices environnementaux pour l’ensemble de la population, du jamais vu en près de 20 ans.

Elle se prononce : « Comme conseillère, j’ai dénoncé les élus qui refusaient de se baser sur des données probantes et le travail exhaustif des professionnels à notre disposition et j’ai exigé de l’ancienne administration ma place dans les discussions aux tables de travail. Comme mairesse indépendante, je me suis assurée de ne pas reproduire un modèle qui permet aux huis clos partisans de déterminer l’orientation des dossiers, et j’y tiens. »

« Avec la qualité de l’information reçue et le nombre de réunions de travail qui ont eu lieu chaque mois, il est impossible que les élus de cette nouvelle équipe n’aient pas pu exprimer leurs craintes et leurs appréhensions, et qu’ils n’aient pas eu l’opportunité de demander les correctifs nécessaires pour permettre que ce projet leur convienne. L’assemblée du conseil de juin me confirme que les citoyens de Chambly ont besoin d’élus indépendants et courageux, qui sauront soutenir des projets novateurs et créer le Chambly de demain afin de s’assurer d’un développement durable qui permet les investissements nécessaires pour desservir la population. »

« Encore une fois, chers citoyens, je vous confirme mon engagement pour une transparence sans compromis, et j’exige la même chose de mes collègues. Les réunions à huis clos non documentées et partisanes doivent cesser. Nous nous sommes engagés à faire mieux pour notre communauté. Cette pratique vient de nuire à l’avenir de la Bennett. »