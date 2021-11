Vieux-Chambly : La Ville sonde le public et les touristes sur leur expérience

Dans le cadre de sa démarche de participation publique, la Ville de Chambly invite les citoyens, les visiteurs et les touristes à répondre à un sondage afin d’obtenir une rétroaction sur leur expérience dans le Vieux-Chambly et sur l’initiative Destination Vieux-Chambly, lancée à l’été 2021.

Pour ce faire, la Ville incite ceux qui ont visité le Vieux-Chambly pendant la période estivale, à prendre quelques minutes pour partager leur niveau d’appréciation en remplissant le sondage sur le site ville.chambly.qc.ca/sondage-destination, accessible jusqu’au 6 décembre.

À la lumière des résultats du sondage, la municipalité pourra mieux cerner les besoins des visiteurs et apporter des améliorations concrètes, lesquelles auront un impact direct sur l’expérience proposée et la fréquentation de ce secteur.

Destination Vieux-Chambly, en bref

La crise sanitaire ayant bouleversé le quotidien et les habitudes de tous, créer une destination vacances accessible a pris tout son sens pour la Ville. Cette initiative avait pour objectif d’offrir des espaces divertissants dans une atmosphère de détente et de vacances, de dynamiser le secteur du Vieux-Chambly pendant la période estivale, en plus de soutenir les commerçants locaux.

Différents endroits stratégiques ont été ciblés par cette campagne, pour créer une expérience pouvant être appréciée tant le jour qu’en soirée, avec des installations telles que :

des haltes assorties de chaises longues, d’un brumisateur et de maisonnettes avec toiles d’ombre;

des terrasses munies de tables de pique-nique arborant des œuvres réalisées par des artistes locaux;

des sentiers munis de guirlandes de lumières et de lumières géantes colorées;

des chaises Adirondack géantes;

et bien d’autres.

La Ville remercie l’ensemble des utilisateurs qui répondront au sondage, lequel contribuera directement à rendre le secteur du Vieux-Chambly toujours plus attrayant et agréable.