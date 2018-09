Faciliter la vie aux familles en leur donnant plus de temps promet le PLQ

Quelques jours après le déclenchement officiel des élections provinciales, le Parti libéral du Québec y va de quelques engagements. Parmi eux, on en retrouve plusieurs pour les familles de la province.

En bref, dans un second mandat du gouvernement du PLQ :

- chaque famille recevra entre 300 $ et 150 $ par enfant, chaque année, dépendamment du revenu familial. Les familles auront la liberté de choisir de l’investir dans ce qui leur facilite le plus la vie et ce qui leur permet de passer le plus de temps de qualité en famille;



- la conciliation famille-travail-études sera plus facile, car les familles québécoises auront accès à 2 000 nouvelles places en services de garde subventionnées dans leur milieu de travail et dans les cégeps et les universités;

le Régime québécois d’assurance parentale permettra aux nouveaux parents : de choisir de revenir au travail dix jours plus tôt et de garder en réserve ces dix jours de congés payés pour les utiliser, par exemple, quand un enfant est malade; de choisir de morceler leur congé parental et de l’étaler sur deux ans.

- La vie des parents adoptants sera plus facile, car ils bénéficieront d’un Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) plus généreux. La vie des parents d’enfants multiples sera plus facile, car leur congé sera plus long; - la vie des parents sera aussi plus facile grâce aux bonnes pratiques en matière de conciliation famille-travail, lesquelles seront instaurées dans les milieux de travail et profiteront aussi aux entreprises québécoises.



Comme premier engagement pour un second mandat, le chef du PLQ, Philippe Couillard, a pris des engagements concrets pour faciliter la vie de l’ensemble des familles québécoises.



« La famille est notre premier ancrage. Même si elles sont bien soutenues, les familles québécoises sont sous pression, occupées et prises dans l’organisation de la vie quotidienne. Nos engagements représentent un coup de pouce important pour leur donner ce qu’il y a de plus précieux : du temps, et du temps de qualité. Ils auront un effet direct sur la qualité de vie des parents et de leurs enfants. Avec plus d’argent dans leurs poches, les familles peuvent améliorer leur quotidien. Grâce à notre saine gestion, le Québec a retrouvé sa liberté de choix, nous choisissons aujourd’hui la qualité de vie des familles. C’est parce que nous sommes le parti de l’économie que nous pouvons être le parti de la qualité de vie. »



Philippe Couillard, premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec



