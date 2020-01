Plus de papier au conseil municipal de Chambly

Le conseil municipal de la Ville de Chambly tiendra, pour la première fois, une assemblée publique sans papier dès ce soir à 19h30.

Les conseillers municipaux et la mairesse auront dorénavant accès à l’ordre du jour et à l’ensemble de la documentation en format électronique, par le biais du logiciel SyGed. Ce dernier contribue à la gestion des séances du conseil, de même que les comités pléniers, les caucus, les tables consultatives et les réunions du Comité consultatif d’urbanisme.

25 000 feuilles de papier d'économisées

Les élus et fonctionnaires impliqués dans la préparation des assemblées du conseil ont été dotés d’ordinateurs portables, afin d’éliminer complètement le papier. Ce changement engendrera une économie de plus de 25 000 feuilles annuellement.

La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, souligne que « cette méthode de travail permettra de diffuser plus efficacement l’information aux élus et en toute transparence. Elle contribuera également à la réduction de l’empreinte écologique de la Ville ».

De plus, afin de permettre au public de mieux comprendre certains points à l’ordre du jour, de même que les projets en développement, la municipalité s’est munie d’un écran de télévision, lequel sera en fonction au cours des prochaines semaines. Rappelons que la webdiffusion des assemblées est accessible en direct et en archives sur la page YouTube de la Ville de Chambly.

Pour plus d’information à ce sujet, communiquez avec la Ville de Chambly au 450 658-8788.