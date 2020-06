Une aide de 70 000 $ soutien les "Clés de l'emploi"

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et député de Borduas Simon Jolin-Barrette, souligne l’investissement de 71 227 $ aux centres locaux d'emploi (CLE) de La Vallée-du-Richelieu et de Marieville.

Cette somme permettra l'organisation et la tenue de quatre salons virtuels de l'emploi intitulés Les Clés de l'emploi, le 30 juin, le 30 septembre, le 28 octobre et le 25 novembre.

« À l’heure actuelle, le Québec entier est mobilisé afin de planifier la relance économique et cet investissement s’inscrit dans cette logique, indique le député de Borduas. Les défis sont nombreux et la contribution de tous est primordiale. Je tiens également à saluer les efforts et initiatives des acteurs locaux dans ce dossier. C’est en travaillant de concert que nous réussirons à limiter les impacts de la crise sans précédent que nous traversons. »

Les salons virtuels sont organisés par les centres locaux d'emploi de La Vallée-du-Richelieu et de Marieville, la MRC de Marguerite-D'Youville, la MRC de Rouville ainsi que la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Les entreprises qui souhaitent y participer peuvent communiquer avec le CLE de La Vallée-du-Richelieu ou le CLE de Marieville pour s'inscrire.