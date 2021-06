Les réalisations de la dernière année dans la circonscription de Chambly 

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, se dit très fier des réalisations ayant eu lieu dans la dernière année dans sa circonscription, malgré les défis apportés par la pandémie.

La pandémie a imposé des freins dans plusieurs secteurs, mais le député de Chambly a tenu à commencer la présente année par la tenue de la soirée Hommage aux bénévoles en mode virtuel. Depuis l’élection de 2014, Jean-François Roberge organise cet événement pour souligner l’implication des bénévoles au sein de la communauté. Plus de 35 organismes ont répondu à l’appel pour cette édition. « L’an dernier, nous avions dû annuler l’événement. Cette année, nous avons voulu aller de l’avant. Malgré la distance, j’ai vraiment ressenti le bonheur et la fierté des personnes honorées. Ça a fait un bien immense de se retrouver », se souvient M. Roberge.

En mai dernier, le centre de services scolaire des Patriotes rendait publics les plans de l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly. « Voir les images rend le projet de plus en plus concret. C’est un projet phare pour les familles de la circonscription et j’ai très hâte de pouvoir inaugurer les lieux. »

Le député de Chambly a voulu reconnaitre les efforts du personnel scolaire et des élèves des écoles de sa circonscription en offrant un soutien financier pour réaliser une activité rassembleuse. « La dernière année n’a pas été de tout repos. C’est pourquoi j’ai offert un montant permettant la création d’un moment positif. Les équipes-écoles en ont bien profité. »

Échanges avec les acteurs locaux

Le député de Chambly a convié les maires et mairesses de son territoire pour des rencontres individuelles dont l’objectif était de prendre de leurs nouvelles et échanger sur les différents enjeux. « Il est important pour moi de garder un contact régulier avec les élus de ma circonscription pour suivre l’avancement de nos dossiers communs et pour offrir mon aide au besoin. »

M. Roberge a fait le même exercice auprès des directrices et directeurs d’école de la circonscription et des directions de centres de services scolaires. « Je suis ministre de l’Éducation, mais dans ce cas-ci, c’est le député de Chambly qui prenait des nouvelles. Ces échanges m’ont bien évidemment permis de prendre le pouls du terrain dans le milieu de l’Éducation tout en suivant de près ce qui se passe dans les établissements de mon territoire. »

Le bureau de circonscription a selon lui travaillé sans relâche pour accompagner les citoyens et les entreprises. « La mission d’un bureau de comté est d’être la courroie de transmission entre les différentes instances gouvernementales. Nous sommes là pour guider les entrepreneurs vers les bons programmes gouvernementaux ou être à l’écoute des citoyens faisant face à des embûches. Ce contact est très précieux et nous avons su nous adapter en temps de pandémie pour assurer un service efficace. »

Soutien financier aux organismes

Via l’enveloppe du Soutien à l’action bénévole, M. Roberge a remis plus de 168 550$ pour aider la communauté. « La pandémie a été coup dur pour de nombreuses organisations aidant directement les citoyens. C’est important pour moi de les soutenir pour leur permettre de poursuivre leur mission. »

Plusieurs secteurs d’activités ont été ciblés dont l’aide alimentaire, les familles, le patrimoine, les arts et les sports. Un soutien financier a également été offert à deux organismes du comté s’occupant des femmes vivant des difficultés : le Centre de femmes Ainsi Soit-elle et la Maison Simonne-Monet Chartrand.

La lumière au bout du tunnel

La session parlementaire est terminée pour la période estivale, mais le travail ne fera pas relâche. « Mon équipe et moi serons là pour répondre aux besoins de la population. Les assouplissements me permettront de retourner sur le terrain pour échanger avec les citoyens et découvrir les activités que nous offrent les municipalités. Nous voyons la lumière au bout du tunnel! », mentionne le député.