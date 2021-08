Citoyen engagé recherché pour une table consultative municipale à Chambly

La Ville de Chambly est à la recherche d’un citoyen engagé pour participer bénévolement à la table consultative Transport et mobilité active. Un poste de membre citoyen est à combler pour cette table.

Cette table est composée de deux élus municipaux, deux fonctionnaires et de quatre citoyens. Les rencontres ont lieu toutes les six semaines en début de soirée, afin d’accommoder les citoyens qui travaillent de jour.

Nul besoin d’être un expert, mais simplement d’avoir le goût de s’engager dans sa communauté et d’avoir à cœur le développement de la Ville et des programmes en lien avec la circulation, la sécurité dans la Ville ainsi que la mobilité active. Chacun est appelé à s’exprimer sur de grands dossiers, des projets et des orientations afin de guider le travail des fonctionnaires et les décisions des élus.

Devenir membre

Les sujets font l’objet d’une discussion ouverte après une courte présentation pour arriver à une position commune des membres de la Table. Des propositions peuvent également être suggérées par chacun des membres. Il est à noter que l’ensemble de la documentation, incluant l’ordre du jour et le compte-rendu, est préparé par le personnel administratif de la Ville.

Les citoyens intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae par courriel à [email protected], avant le dimanche 15 août 2021, en prenant soin de préciser brièvement les raisons qui les motivent à devenir membre de la table consultative Transport et mobilité active. L’administration municipale étudiera ensuite les dossiers dans le but d’assurer la diversité des intérêts, des expériences et des profils des membres.