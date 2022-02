Formation de la main-d'œuvre en génie: Québec verse 17,6 millions $ supplémentaire

Québec a annoncé lundi un investissement supplémentaire de 17,6 millions $ pour soutenir la formation des travailleurs dans le secteur du génie, en pleine pénurie de main−d’œuvre.

Cet argent sera utilisé dans le cadre du programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, appelé COUD. « Les formations fonctionnent en mode travail−études, et le soutien financier couvre les salaires des participants et participantes durant leurs heures d’études et de stage », a expliqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en conférence de presse à Montréal.

Les domaines visés sont « le génie civil, le génie mécanique, le génie industriel et le génie de fabrication », a−t−il précisé.

Le ministre a fait valoir que « le COUD vient donner un souffle supplémentaire aux entreprises qui ont souvent bien identifié leurs besoins, mais qui ont du mal à mettre des solutions en œuvre par manque de ressources, tant humaines que financières ».

Cela vient s’ajouter aux 3,9 milliards $ déjà réservés pour l’«Opération main−d’œuvre», un plan de recrutement dans plusieurs secteurs présenté en novembre dernier par le gouvernement.

Alors que « les défis actuels en matière de main−d’œuvre seront présents au moins pour toute la décennie actuelle », Québec cherche « à former et à requalifier 850 travailleurs et travailleuses dans le domaine » d’ici les cinq prochaines années.

Clara Descurninges, La Presse Canadienne