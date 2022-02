15 nouveaux logements sociaux et abordables pour les femmes et les enfants fuyant la violence domestique

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, se réjouit qu’une somme de 4 900 000 $ ait été annoncée pour la construction de 15 nouveaux logements sociaux et abordables dans la circonscription dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le projet de la Maison Simonne-Monet-Chartrand, destiné aux femmes et aux enfants fuyant la violence domestique sera situé à Chambly. Cette entente, qui permettra de financer un total de 79 projets dans les régions du Québec, facilitera la création de plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables, grâce à un investissement de près de 338 M$. Afin de s’assurer que les Québécois dans le besoin qui y habiteront ne paient que 25% de leurs revenus, le gouvernement du Québec investira aussi jusqu’à 128 M$ au cours des 20 prochaines années.

Les deux ententes de l’Initiative de création rapide de logements représentent un investissement total d’environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 unités résidentielles qui auront été financées afin d’être livrées selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des ménages québécois dans le besoin.

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année. Nous continuons ainsi à augmenter l’offre de logements dans tout le Québec! Les locataires admissibles n’auront d’ailleurs qu’à débourser 25% de leurs revenus pour habiter ces milieux de vie. Cela représente jusqu’à 128 M$ en termes d’investissement pour soutenir les Québécoises et les Québécois dans le besoin. » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Faits saillants

• La Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative de création rapide de logements :

soutient la création de nouveaux logements abordables permanents;

finance la construction de nouveaux logements locatifs, l’acquisition de terrains et la conversion ou la remise en état d’immeubles existants pour y aménager des logements abordables;

vise à ce que tous les fonds soient engagés le plus rapidement possible pour que les logements soient disponibles dans les 12 mois suivant la conclusion des ententes, à moins qu’il en soit convenu autrement.

• Le gouvernement du Québec s’engage également à financer les suppléments au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles paieront un loyer équivalant à seulement 25 % de leurs revenus.