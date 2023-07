Protection des passagers aériens: consultations de 30 jours dès mardi

De plus en plus de Canadiens se disent énormément préoccupés par la protection de leurs renseignements personnels et c'est au Québec que leur proportion est la plus grande. Selon un récent sondage mené pour le compte du commissariat fédéral à la vie privée, 93 % des Canadiens sont inquiets à ce chapitre, qu'ils le soient légèrement ou grandement. ...