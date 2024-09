Trudeau et Legault participeront au sommet de la Francophonie la semaine prochaine

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra en France jeudi prochain pour participer au sommet de la Francophonie. Son homologue québécois, François Legault, le devancera de quelques jours et se rendra en France dès mardi afin de réaliser une mission bilatérale avant de se joindre au sommet de la Francophonie.

La 19e réunion des pays francophones, qui a lieu tous les deux ans, se tiendra les 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts et à Paris, avec pour thème: «Créer, innover et entreprendre en français».

Le cabinet du premier ministre fédéral a indiqué que M. Trudeau travaillera avec d'autres chefs d'État pour faire avancer les priorités communes, notamment la démocratie et les droits de la personne.

Le cabinet de M. Legault a, quant à lui, annoncé que le Québec «mettra notamment l'accent sur des domaines porteurs tels que la découvrabilité des contenus francophones en ligne, l'économie, l'innovation et la jeunesse.»

Des représentants de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse seront également présents aux réunions.

Les dirigeants devraient également prendre une décision sur les demandes d'adhésion à l'Organisation internationale de la Francophonie, y compris la demande de statut d'observateur de la Nouvelle-Écosse.

Avant le sommet, François Legault enchaînera les rencontres du 1er au 3 octobre, dans le cadre de sa mission, dans le but d'augmenter les échanges commerciaux et de renforcer les liens entre les entreprises des deux côtés de l'Atlantique.