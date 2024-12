Scénarios possibles pour le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux

Le gouvernement libéral a été plongé dans le désarroi cette semaine lorsque Chrystia Freeland a quitté son poste de ministre des Finances, ce qui a relancé les appels au premier ministre Justin Trudeau de démissionner ou de déclencher des élections.

Très bas dans les sondages, alors que 2025 est fixée comme année électorale et qu'aucun signe de reprise libérale ne se profile à l'horizon, Justin Trudeau fait face à un moment clé où il doit décider s'il doit rester ou partir.

Voici un aperçu de certains des scénarios et des possibilités auxquels les libéraux sont maintenant confrontés :

———

Remaniement ministériel

Carlene Variyan de «Summa Strategies», une ancienne collaboratrice libérale de haut rang, a déclaré que beaucoup dépendait de ce que le premier ministre ferait «dans les prochaines 24 heures».

Elle a déclaré que si Justin Trudeau voulait rester premier ministre, il devrait prendre des mesures pour consolider son cabinet dès que possible et consolider l'équipe des relations Canada-États-Unis en montrant qu'il se réoriente vers la relation avec Donald Trump.

«Il doit signaler à son cabinet, au caucus et au pays qu'il garde fermement le contrôle de son gouvernement», a-t-elle déclaré, ajoutant que le premier ministre Trudeau doit également remplacer les ministres qui ont annoncé il y a des mois qu'ils ne se représenteraient pas.

Les rumeurs en coulisses dans les cercles politiques d'Ottawa concernant un remaniement ministériel imminent dès mercredi se sont apaisées après la démission soudaine de Mme Freeland du cabinet lundi.

Les libéraux attendent peut-être maintenant que la tension s'apaise avant de procéder à un remaniement de leur premier banc et de nommer de nouveaux ministres pour faire face à la nouvelle administration Trump, qui menace d'écraser le Canada avec des tarifs douaniers de 25 %.

Mme Variyan a déclaré que Justin Trudeau ne devrait pas attendre.

«S'il peut apporter ce sentiment renouvelé de stabilité et de contrôle de son gouvernement (...) il a une réelle chance de pouvoir maintenir le gouvernement uni jusqu'au printemps», a-t-elle déclaré.

Sinon, les membres du caucus et les ministres du cabinet pourraient commencer à «se retirer beaucoup plus tôt que cela» et le Parlement pourrait s'effondrer «peu de temps après leur retour à la fin janvier».

———

Trudeau démissionne

La Chambre des communes a mis ses outils de côté pour les fêtes et ne reprendra ses travaux que le 27 janvier, après l'investiture présidentielle de Donald Trump.

Si Justin Trudeau démissionne, cela lui donne jusqu'à la mi-janvier ou la fin janvier pour faire sa fameuse «promenade dans la neige», comme le faisait son père, et réfléchir à la transmission des rênes du leadership libéral.

L'ancien leader parlementaire conservateur Peter Van Loan a déclaré que la suite des événements dépendait entièrement de M. Trudeau.

«Je crois sincèrement qu'une des raisons pour lesquelles il s'accroche, c'est parce qu'il est très en retard dans les sondages et qu'il ne veut pas être perçu comme ayant été chassé. Mais cela ne fait qu'alimenter cet environnement où il semble être chassé.»

M. Van Loan voit la prorogation du Parlement et la démission de Justin Trudeau en janvier comme le scénario le plus probable, bien que rien ne soit gravé dans la pierre.

«Il restera à la tête du parti jusqu'à ce que son successeur soit choisi et que le parti choisisse son successeur, je ne sais pas, fin mai ou juin», a suggéré Peter Van Loan, puis «rien ne se passe jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit en place».

Le conseil d'administration national du parti nommerait un chef intérimaire jusqu'à ce que la base du parti en élise un nouveau et fixe une date pour la course.

Dans ce cas, les libéraux devraient vraiment se dépêcher. Le parti chercherait probablement à réserver un espace et à organiser une course en beaucoup moins de temps que les courses à la direction précédentes ne le permettaient.

Les dirigeants du parti devraient également gérer la course dans le cadre de changements de règles importants introduits sous Justin Trudeau qui ont radicalement élargi la base du Parti libéral à quiconque souhaite s'inscrire pour devenir membre, ce qui en fait plus qu'un simple club exclusif de membres payants et détenteurs d'une carte.

———

Trudeau reste au pouvoir

Le premier ministre Trudeau pourrait tenter de poursuivre son mandat comme d’habitude et de rester au pouvoir jusqu’à la date prévue des élections à l’automne, lorsque les libéraux pourraient avoir de meilleures chances de remporter les élections si le coût de la vie et d’autres questions d’accessibilité s’améliorent.

Il peut rester au pouvoir puisque son parti n’a pas adopté de mécanisme officiel pour évincer son chef, comme l’a fait le Parti conservateur lorsqu’il a adopté la Loi sur la réforme, qui a finalement conduit le caucus conservateur à se débarrasser de l’ancien chef Erin O’Toole. Mais il aurait beaucoup plus de mal à conserver son poste si un nombre suffisamment important de membres de son propre caucus lui demandaient de démissionner.

Dans ce scénario, le parti au pouvoir compte attendre le plus longtemps possible, en espérant que les électeurs seront moins mécontents de l’image de marque de Justin Trudeau.

Pour que cela fonctionne, les néo-démocrates devraient continuer à soutenir le gouvernement pendant toute la durée du Parlement minoritaire actuel.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a exigé cette semaine que M. Trudeau démissionne, et son leader parlementaire, Peter Julian, a menacé dans une entrevue à l'émission «Power and Politics» de renverser le gouvernement lors d'un vote de confiance en février ou mars si Justin Trudeau reste à la barre.

Cela pourrait entraîner des élections vers mars, si le parti donne suite.

La leader parlementaire Karina Gould a souligné lors de la période des questions mardi que le NPD a soutenu les libéraux à chaque vote de confiance de la session d'automne, même aussi récemment que la semaine dernière.

———

Élections anticipées

Les prochaines élections fédérales sont actuellement prévues pour la fin octobre, mais le gouvernement Trudeau pourrait tomber sur des votes de confiance à la Chambre des communes et en déclencher une plus tôt.

Ces votes ont lieu sur des questions de dépenses, comme le budget et l'énoncé économique de l'automne, et le gouvernement a beaucoup de contrôle sur le moment où ces votes ont lieu.

Mais l'opposition peut proposer ses propres votes de confiance lors de journées spéciales appelées journées de l'opposition ou journées de l'opposition — que le gouvernement a une certaine flexibilité dans la programmation. Jusqu'à sept de ces jours doivent avoir lieu d'ici la fin mars, selon le règlement de la Chambre des communes. Il n’est pas nécessaire que ce soit des motions de confiance.

Une élection pourrait avoir lieu en hiver, au printemps ou en été si les conservateurs, le Bloc et le NPD rejettent le gouvernement sur l’un de ces votes — mais ils doivent tous se regrouper en même temps pour le faire.

Une fois que cela se produit, la période de campagne doit être d’au moins 37 jours, mais pas plus de 51 jours, selon un document d’information d’Élections Canada. Le jour de l’élection doit toujours tomber un lundi.

———

Prorogation

Dans n’importe lequel des scénarios auxquels M. Trudeau est confronté, il pourrait choisir d’appuyer sur le bouton de pause du Parlement en prorogeant. Il pourrait en faire la demande au gouverneur général pendant que la Chambre siège, ou lorsqu’elle est ajournée pour les vacances.

Une prorogation permettrait au gouvernement d’éviter les votes de confiance qui pourraient renverser le gouvernement et déclencher des élections anticipées.

Et cela permettrait de gagner suffisamment de temps pour une course à la direction si M. Trudeau démissionne, mais il faudrait qu’elle soit courte.

Thomas Hall, un ancien greffier à la procédure de la Chambre des communes, a déclaré qu’il y a une limite de temps qui accompagne cette mesure. Le Parlement devrait reprendre ses travaux quelques mois plus tard pour continuer à fournir au gouvernement les fonds nécessaires à son fonctionnement.

C'est parce qu'une fois dans le passé, l'ancien premier ministre Brian Mulroney avait prorogé le Parlement avant sa réouverture prévue en février 1989, le laissant fermé de décembre à avril et laissant au gouverneur général le soin d'approuver les dépenses courantes par le biais de mandats spéciaux.

L'ancien député libéral Peter Milliken a décidé que cela créait un problème de responsabilité politique, il a donc défendu un projet de loi d'initiative parlementaire qui oblige le Parlement à revenir voter sur l'octroi de fonds au gouvernement.

La stratégie réussie de M. Milliken pour changer les règles en 1996 signifie que M. Trudeau ne peut pas proroger le Parlement pour éviter une élection pendant toute la session du printemps.

——

Débat sur les privilèges

La Chambre des communes a été paralysée pendant la majeure partie de l'automne, incapable d'adopter la plupart des projets de loi du gouvernement en raison d'un débat sur les privilèges et d'une obstruction parlementaire concernant la publication de documents dans un scandale d'éthique et de dépenses.

«S’ils prorogent maintenant, toute nouvelle session qu’ils entameront ne fera pas l’objet d’un débat sur l’obstruction parlementaire. Ce serait terminé», a déclaré M. Hall. L’opposition pourrait également tenter de relancer ce débat.

M. Hall pense que le président Greg Fergus a fait un faux pas dans la gestion de ce débat, et qu’il aurait pu récemment y mettre un terme rapidement s’il avait adopté une autre série de mesures procédurales à la Chambre.

«À moins qu’ils ne changent les règles, ils vont se retrouver assez rapidement dans la même situation», a-t-il déclaré, ce qui signifie que la session du printemps pourrait se terminer tout aussi paralysée que celle de l’automne.

«Afin d’éviter d’avoir d’autres journées d’opposition où (le gouvernement) serait défait et où il serait toujours confronté à la motion de privilège, je pense qu’ils n’ont d’autre choix que de proroger.»

Kyle Duggan, La Presse Canadienne