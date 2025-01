Cinq façons dont les décrets exécutifs de Trump pourraient toucher le Canada

Si la menace du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers au Canada est suffisamment alarmante, d'autres mesures qu'il a annoncées lundi après son investiture pourraient avoir leurs propres implications pour le Canada.

Voici cinq directives de Donald Trump qui pourraient affecter les Canadiens :

Pression pour supprimer la taxe Facebook

Le Canada a mis en place en juin une taxe sur les services numériques qui s'applique aux revenus des services en ligne, comme la publicité sur les plateformes de médias sociaux. Les grandes entreprises technologiques ont indiqué que cela nuisait à leurs activités, tandis que les entreprises qui font la promotion du commerce avec les États-Unis affirment qu'il s'agit d'un irritant pour Washington.

La législation autorisant la taxe sur les services numériques est survenue après que le Canada ait passé des années à participer à un effort de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour mettre en œuvre une taxe mondiale sur les sociétés multinationales. Certains lobbyistes ont poussé le Canada à attendre que l'OCDE propose une norme mondiale au lieu de faire pression sur sa propre taxe.

Donald Trump a signé un décret visant la taxe mondiale proposée par l'OCDE et déclenchant des enquêtes sur tout pays ayant des règles fiscales qui «affectent de manière disproportionnée les entreprises américaines». Selon Michael Geist, professeur de droit à l'Université d'Ottawa et spécialiste du commerce électronique, la taxe canadienne sur les services numériques est «une cible évidente».

Réinstallation des réfugiés

En plus des mesures visant à renforcer la frontière, M. Trump suspend la réinstallation des réfugiés aux États-Unis jusqu'à une date non précisée.

Cette mesure pourrait accroître la pression sur le Canada pour qu'il accueille davantage de personnes en quête de sécurité, à un moment où Ottawa tente de limiter le nombre de personnes qui se réinstallent au pays en raison de la pénurie de logements.

Les défenseurs des réfugiés affirment que cela pourrait compromettre les efforts en cours pour réinstaller des personnes d'Afghanistan aux États-Unis.

Politique énergétique

Donald Trump retire les États-Unis de l'Accord de Paris de 2012 sur le changement climatique — un traité international majeur destiné à guider les efforts visant à éviter un réchauffement climatique catastrophique — ainsi que du cadre des Nations unies de 1992 sur le changement climatique.

Le 47e président a également signé un décret appelant à une approche expansive de l'exploration énergétique, «y compris sur le plateau continental extérieur». Un autre ordre prévoit l'exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans des zones de l'Alaska où l'administration de Joe Biden avait limité les forages. Cela pourrait avoir un impact sur le marché mondial, au moment même où le Canada prévoit d'augmenter ses exportations de GNL.

Les ordres de M. Trump mettent également fin à certains programmes américains destinés à stimuler l'utilisation des véhicules électriques. Ces programmes ont fortement influencé les dépenses d'Ottawa dans les usines industrielles destinées à garantir des emplois canadiens dans le secteur des véhicules électriques.

Le professeur d'économie de l'Université de Guelph, Ross McKitrick, a mentionné dans une publication sur X que cela signifie que le Canada a dépensé des milliards de dollars «pour fabriquer des produits indésirables pour un marché qui vient de disparaître».

Donald Trump envisage de mettre fin aux crédits d'impôt pour réduire le coût des véhicules électriques aux États-Unis, et s'il le fait, les investissements du Canada dans les usines de batteries pour véhicules électriques diminueront considérablement. Le Canada a inclus des subventions à la production pour des usines, telles que Volkswagen et Stellantis, afin d'égaler les crédits d'impôt américains, mais les contrats stipulent que ces subventions sont conditionnées au maintien des crédits d'impôt américains.

Washington cherche aussi à devenir le «premier producteur et transformateur mondial de minéraux non combustibles, y compris de terres rares», ce qui pourrait mettre les États-Unis en concurrence avec le Canada.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré mardi qu'il préférerait voir cela comme un point de collaboration, ajoutant que le Canada avait déjà pris des mesures pour répondre aux inquiétudes des États-Unis concernant la Chine dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

«Nous avons beaucoup de bonnes choses à mettre sur la table», a-t-il soutenu.

Un multilatéralisme hésitant

Donald Trump gèle temporairement l'aide étrangère. Cela pourrait mettre davantage de pression sur des pays comme le Canada pour qu'ils intensifient leurs efforts dans un monde aux prises avec de nombreuses guerres et le plus grand nombre de personnes déplacées de l'histoire.

Il retire également les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est actuellement chargée de piloter les réponses mondiales aux maladies telles que la grippe aviaire qui pourrait se propager par les oiseaux qui traversent le continent.

M. Trump a également annulé les sanctions contre les occupants israéliens violents en Cisjordanie et a ordonné un examen de toutes les opérations du département d'État «conformément à une politique étrangère de l'Amérique d'abord, qui place l'Amérique et ses intérêts en premier».

Habilitations de sécurité

Le républicain a signé un mémorandum permettant à son conseiller de la Maison-Blanche d'accorder des habilitations de sécurité provisoires de six mois — y compris l'accès aux plus hauts niveaux d'informations gouvernementales — à certains assistants dont les vérifications d'antécédents fédéraux sont en attente.

Donald Trump a retardé la signature d'un accord avec l'administration sortante de M. Biden l'année dernière, ce qui aurait permis au FBI de commencer à traiter ces habilitations plus rapidement. L'ordre du président exige qu'ils aient immédiatement accès aux biens, à la technologie et aux informations fédérales.

L'ordre s'applique aux assistants et non aux personnes nommées au cabinet. Les experts du renseignement ont exprimé des inquiétudes concernant certains des choix de M. Trump au cabinet — comme sa directrice du renseignement national proposée, Tulsi Gabbard, qui a minimisé les actions d'États hostiles, comme la Russie et l'ancien régime Assad en Syrie.

Artur Wilczynski, un ancien haut responsable du renseignement canadien, a souligné que l'ordre de Donald Trump ouvre un point de vulnérabilité pour le Canada. Il a suggéré sur X que les partenaires du renseignement américain devraient «se méfier de ce qu'ils partagent avec la communauté du renseignement américain. M. Trump a toujours été, et continue d'être, une menace pour notre sécurité nationale».

— Avec des informations de l'Associated Press

Dylan Robertson, La Presse Canadienne