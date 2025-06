L'impasse se prolonge chez Postes Canada, qui refuse un compromis selon le syndicat

Le syndicat représentant 55 000 employés de Postes Canada affirme que l'employeur refuse de faire un compromis en matière d'arbitrage, les négociations étant au point mort et les deux parties demeurant très éloignées l'une de l'autre.

Dans une déclaration transmise par courriel à La Presse Canadienne, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes affirme que la société d'État n'est pas disposée à collaborer à la rédaction des conditions qu'un arbitre devra évaluer avant de rendre une décision.

Le syndicat affirme que Postes Canada souhaite plutôt utiliser un rapport commandé par le gouvernement fédéral, qui était «biaisé» en faveur de l'employeur, comme base pour l'arbitrage exécutoire.

Lundi, Postes Canada a rejeté les conditions proposées par le syndicat pour ce processus, que la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, avait demandé aux parties d'élaborer cinq jours plus tôt.

La porte-parole de Postes Canada, Lisa Liu, affirme que le syndicat a refusé de tenir compte du rapport, qui recommandait des réformes majeures pour cette institution vieille de 158 ans, notamment des itinéraires plus flexibles et des postes à temps partiel le week-end avec des taux de rémunération et des avantages sociaux similaires.

Ces échanges ont conduit les deux parties à une impasse, incapables de trouver un terrain d'entente, le syndicat restant en position de grève légale, tous ses membres étant soumis à une interdiction des heures supplémentaires depuis le 23 mai.