Grève des employés de réseau d'Hydro: le Tribunal statue sur les services essentiels

Les employés de réseau d'Hydro-Québec, qui ont annoncé une grève des heures supplémentaires, à compter de lundi, seront tout de même tenus de fournir des services essentiels.

Le Tribunal administratif du travail vient de rendre une décision à cet effet. Il entérine ainsi l'entente qui était intervenue entre la section locale concernée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, et la direction d'Hydro-Québec.

Le syndicat des employés de réseau compte 206 membres. Il a annoncé une grève des heures supplémentaires qui aura lieu du 16 juin à 00h01 au 19 juin à 23h59. Il espère ainsi accroître la pression sur l'employeur, dans le contexte des négociations pour le renouvellement de sa convention collective.

Il s'agit d'agents de planification, d'agents d'exploitation et de répartiteurs qui oeuvrent à la surveillance du réseau électrique. Ils font exécuter différentes manoeuvres aux opérateurs et gèrent l'exploitation de l'ensemble du réseau.

Le Tribunal a jugé que les services essentiels qui sont prévus à l’entente entre les deux parties «sont suffisants pour que la santé ou la sécurité publique ne soit pas mise en danger lors de la grève»

En vertu de cette entente, il n'y aura pas de travail effectué par ces salariés en dehors des horaires de travail prévus à la convention collective, sauf dans certaines conditions.

Ainsi, le syndicat s’engage à fournir le personnel qualifié nécessaire, lorsqu'il est requis, dans certaines situations, comme lorsqu’un Plan d’urgence de rétablissement de service est déclenché ou lors d’analyse requérant l’utilisation du simulateur de réseau, note le Tribunal.

De même, le syndicat devra fournir le personnel qualifié «lorsque le répartiteur fait la demande d’avoir du support en temps réel d’un agent programmation et exploitation du réseau et que la demande est approuvée par le gestionnaire», note le Tribunal.

Aussi, de façon générale, l'entente prévoit que «lorsqu'une situation exceptionnelle et urgente non prévue et mettant en cause la santé et sécurité de la population se présente, le syndicat s'engage à fournir, à la demande et au besoin, le personnel nécessaire et apte à effectuer le travail pour faire face à cette situation».

La convention collective du Syndicat des employés de réseau d'Hydro-Québec est échue depuis le 31 décembre 2024.

Il existe pas moins de 10 syndicats chez Hydro-Québec, dont plusieurs négocient actuellement le renouvellement de leur convention collective. La société d'État a 23 280 employés.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne