Carney affirme qu'Ottawa défendra les travailleurs et les entreprises face à Trump

Le premier ministre Mark Carney a déclaré que le gouvernement canadien défendrait «sans relâche» les travailleurs et les entreprises après les dernières menaces commerciales du président américain, Donald Trump.

Dans une publication sur les réseaux sociaux diffusée tard dans la soirée, M. Carney a déclaré que le Canada continuerait de travailler à la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis avant la date limite révisée du 1er août.

Dans une lettre adressée jeudi au chef du gouvernement canadien, M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 35 % sur les produits canadiens d'ici cette date, fixant ainsi une nouvelle date limite pour les négociations commerciales qui devaient se conclure le 21 juillet.

Interrogé sur la menace de droits de douane en quittant la Maison-Blanche vendredi matin, M. Trump a déclaré aux journalistes: «Elle a été envoyée hier. Ils ont appelé. Je pense qu'elle a été plutôt bien accueillie.»

Une porte-parole du cabinet du premier ministre a précisé que M. Carney et M. Trump ne s'étaient pas entretenus jeudi soir.

Elle a ajouté que des responsables des deux pays se rencontrent quotidiennement alors que les négociations commerciales se poursuivent, mais que la réunion de jeudi a eu lieu avant l'envoi de la lettre de M. Trump concernant les droits de douane.

En fin de matinée, vendredi, le cabinet de M. Carney a annoncé qu'une rencontre du conseil des ministre aurait lieu mardi afin de discuter des négociations en cours entre le Canada et les États-Unis.

Le cabinet du premier ministre a aussi indiqué qu'une réunion avec les premiers ministres provinciaux était prévue le 22 juillet à l'occasion du Conseil annuel de la fédération à Hunstville, en Ontario.

Le président américain a écrit dans sa missive que si le Canada s'efforçait d'enrayer l'entrée de fentanyl aux États-Unis, il pourrait envisager un ajustement des droits.

Les saisies de fentanyl sont en légère hausse cette année à la frontière commune. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a saisi environ 26 kilogrammes de cette drogue à la frontière canado-américaine depuis le début de l'exercice, contre 19,5 kilogrammes l'année précédente.

Cela reste peu en comparaison des saisies de fentanyl à la frontière sud des États-Unis, où les agents frontaliers américains ont saisi près de 3700 kilogrammes depuis le début de l'exercice.

Le président a également visé le secteur laitier canadien et la gestion de l'offre, affirmant que les producteurs laitiers américains sont soumis à des droits de douane «pouvant atteindre 400 %» s'ils ont «ne serait-ce qu'accès à la vente de leurs produits» au Canada.

Lors du débat des chefs en français pendant la campagne électorale du printemps, M. Carney avait assuré que la gestion de l'offre ne serait jamais à l'ordre du jour des négociations commerciales avec les États-Unis.

Donald Trump a également affirmé que le déficit commercial des États-Unis avec le Canada constituait une menace pour son économie et, de fait, sa sécurité nationale.

Le déficit commercial entre les deux pays est principalement imputable aux importations américaines de pétrole canadien à des prix inférieurs à la valeur marchande.

Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que le taux de droits de douane de 35 % ne devrait s'appliquer qu'aux marchandises déjà frappées d'une taxe à l'importation de 25 %. Cette exemption concernerait les marchandises conformes à l'Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique, ainsi que les importations d'énergie et de potasse, soumises à un taux de 10 %.

Le responsable a également précisé qu'aucun document d'orientation final n'avait été rédigé et que M. Trump n'avait pas encore pris de décision définitive.

Réactions

Candace Laing, PDG de la Chambre de commerce du Canada, a déclaré que ces droits de douane entraîneraient une hausse des prix pour les Américains et continueraient de nuire à la «relation commerciale la plus productive que les deux pays aient jamais entretenue».

«Plutôt que des menaces publiques et des ultimatums, la Chambre de commerce du Canada espère que les deux gouvernements poursuivront leurs discussions en toute bonne foi et à huis clos, afin de parvenir rapidement à rétablir à une relation économique et de sécurité réelle et fiable. Ce n’est que ce scénario qui bénéficiera réellement aux entreprises et travailleurs de nos deux pays», a fait valoir Mme Laing dans un communiqué de presse.

Lana Payne, présidente nationale d'Unifor, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'un seul mot pouvait décrire les tactiques de Trump: «extorsion».

«Le Canada doit utiliser tout son pouvoir de pression. Les travailleurs comptent sur notre gouvernement pour défendre leurs emplois. Les concessions ne suffiront pas à arrêter un tyran, mais la force collective le fera», a-t-elle insisté.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a qualifié la dernière menace de droits de douane d'«attaque injustifiée contre l'économie canadienne».

«Les conservateurs sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir le meilleur accord possible pour le Canada avant la date limite du 21 juillet fixée par le premier ministre», a écrit M. Poilievre dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a indiqué sur les réseaux sociaux que son parti soutenait le renforcement des liens commerciaux avec l'Union européenne. Il a également accusé le gouvernement de M. Carney d'avoir «échoué» en se concentrant sur les investissements dans le secteur pétrolier et gazier, ce qui, selon lui, n'aurait d'impact sur le commerce que «bien après le départ de Donald Trump».

M. Blanchet a ajouté que cela serait «extrêmement coûteux» pour l'environnement et les «finances des familles ».

Le Canada est également confronté à des droits de douane américains supplémentaires sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, ainsi qu'à un projet américain d'instaurer des droits sur le cuivre le 1er août.

David Baxter et Kelly Malone, La Presse Canadienne