SAAQclic: la version d'un ex-PDG sur les dépassements de coûts contredite

L’ex-bras droit de François Legault au ministère du Conseil exécutif, Yves Ouellet, a démenti avoir été informé en septembre 2022 d'un manque à gagner de plus de 200 millions $ pour la plateforme SAAQclic.

M. Ouellet a témoigné mercredi matin à la commission Gallant, au lendemain du passage du premier ministre et de son directeur de cabinet, Martin Koskinen.

Il a contredit la version de l'ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Denis Marsolais, selon laquelle ce dernier l'aurait informé d'un extra de 222 millions $ lors d'une rencontre le 7 septembre 2022.

M. Ouellet a relaté qu'au cours de cette réunion, il a été question de l'avancement de la plateforme SAAQclic, dont le lancement était prévu quelques mois plus tard. Le budget et l'échéancier sont abordés.

«Je parle toujours de budget. Ce qui est clair, il n'a jamais parlé de 200 millions $. Les voyants rouges auraient allumé. Il n'a jamais parlé de dépassements de coûts. Le tableau de bord au complet aurait allumé. C'est une évidence», a déclaré M. Ouellet.

Comme secrétaire général, M. Ouellet était le plus haut fonctionnaire de l’État et travaillait directement sous l’autorité de M. Legault. Il a occupé ces fonctions de 2018 à 2023 avant de devenir le président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

M. Marsolais voit son témoignage de juin dernier devant la commission Gallant remis en question pour une deuxième fois. Un conseiller politique du ministre François Bonnardel a affirmé ne pas avoir de souvenir que l'ancien dirigeant de la SAAQ l'a prévenu d'un dépassement de coûts de 222 millions $.

Alain Généreux a témoigné en août dernier qu'il aurait posé des questions s'il avait été mis au courant d'un tel extra.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne