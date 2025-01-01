Nous joindre
Crise de l'emploi chez les jeunes

Pierre Poilievre veut mettre fin au Programme des travailleurs étrangers temporaires

3 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, demande aux libéraux d'abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et de cesser de délivrer des visas dans le cadre de ce programme.

M. Poilievre a soutenu, lors d'une conférence de presse mercredi matin à Mississauga, en Ontario, que la crise de l'emploi chez les jeunes est en partie causée par l'embauche d'étrangers qui travaillent à des salaires inférieurs à ceux des citoyens canadiens.

Il a dénoncé notamment certaines chaînes de restauration rapide qui, selon lui, embauchent des étrangers plutôt que des Canadiens, entre autres par le biais d'offres d'emploi qui sollicitent expressément des travailleurs étrangers temporaires.

M. Poilievre a accusé le gouvernement de créer des conditions qui entravent les efforts des jeunes pour démarrer leur vie active.

Le chef conservateur a affirmé aussi que le premier ministre Mark Carney n'a pas tenu sa promesse de lancer d'importants projets d'infrastructure, affirmant que le gouvernement a convoqué des réunions au lieu de faire construire les choses.

Il a prédit également que M. Carney aura un déficit beaucoup plus élevé que son prédécesseur, Justin Trudeau, dans le budget que son gouvernement devrait déposer le mois prochain.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

