Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour consolider ses finances

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

durée 14h00
25 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances.

Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les relations de travail concernant Postes Canada, qui préconisait également l'ajout de boîtes postales communautaires.

Ce changement prévu à la livraison du courrier devrait faire passer le délai moyen de livraison du courrier postal de Postes Canada à une échelle de trois à sept jours, alors que le délai était auparavant de trois à quatre jours.

La commission a également recommandé des modifications à la convention collective de Postes Canada afin de permettre à la société d'État d'embaucher des employés à temps partiel la fin de semaine pour l'aider à gérer la charge de travail en semaine.

Le gouvernement fédéral invoque la diminution du volume de courrier postal et la faible part de marché des colis détenue par Postes Canada pour justifier ces changements.

Il affirme que Postes Canada a besoin de ces changements pour assurer sa viabilité financière et maintenir un service fiable.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le gouvernement Legault abandonne sa réforme controversée du régime forestier

Publié à 12h00

Le gouvernement Legault abandonne sa réforme controversée du régime forestier

Le gouvernement abandonne le controversé projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier, porté par l’ancienne ministre Maïté Blanchette Vézina. Le premier ministre François Legault doit en faire l’annonce lors d’un discours devant la Fédération québécoise des municipalités jeudi à Québec. La Presse Canadienne a pu confirmer l'information ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: François Legault a aussi reçu des chiffres erronés sur les coûts

Publié hier à 18h00

SAAQclic: François Legault a aussi reçu des chiffres erronés sur les coûts

Des chiffres erronés concernant le coût du projet SAAQclic ont été fournis au premier ministre François Legault un mois après la mise en service catastrophique de la nouvelle plateforme, le 20 février 2023. Son bureau disait avoir en main un montant de 455 millions $. La fiche qui lui a été retournée par l’équipe de Karl Malenfant, qui dirigeait le ...

LIRE LA SUITE
Québec interdit l'écriture inclusive dans les communications gouvernementales

Publié hier à 15h00

Québec interdit l'écriture inclusive dans les communications gouvernementales

L'utilisation de l'écriture inclusive, dont les «iels et toustes», sera proscrite dans les communications gouvernementales, a annoncé mercredi le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge. Dans un communiqué, M. Roberge a affirmé qu'il avait pris sa décision pour «mettre fin à la confusion linguistique» dans les communications du ...

LIRE LA SUITE