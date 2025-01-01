La SAAQ prévoit éliminer son déficit cumulé d'ici la fin de 2042

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ne cesse de repousser l'échéancier pour effacer son déficit cumulé. Elle vise maintenant l'année 2042, soit 17 ans plus tard par rapport à ce qu'elle prévoyait au moment d'amorcer sa transformation numérique.

C'est ce qui a été mis en lumière mercredi lors du témoignage de deux fonctionnaires du ministère des Finances devant la commission Gallant qui enquête sur le fiasco SAAQclic.

Des documents exhibés montrent que le déficit cumulé s'est creusé au fil des dernières années, atteignant 492,3 millions $ au 31 décembre 2024. Ce montant pourrait atteindre 824 millions $ en 2029, selon des prévisions de la SAAQ en date du 3 octobre.

La société d'État s'engage à atteindre un retour à l'équilibre budgétaire d'ici le 31 décembre 2028 et elle croit pouvoir ensuite effacer entièrement son déficit cumulé d'ici la fin de 2042.

La SAAQ associe principalement la détérioration de sa situation financière aux ratés de son virage numérique avec le déploiement de la plateforme SAAQclic.

Pourtant, la société d'État soutenait auprès du ministère des Finances en 2016 que son projet informatique allait lui permettre de rembourser presque en totalité son déficit cumulé d'ici 2025. Cet échéancier a ensuite été repoussé à plus d'une reprise, notamment à la suite du lancement de SAAQclic.

