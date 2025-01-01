Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fiasco de SAAQclic

Les projets en TI plus susceptibles de subir des dépassements de coûts, dit un expert

durée 15h00
21 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les projets en technologies de l'information (TI) comportent un risque «beaucoup plus élevé» en matière de coûts par rapport à d'autres domaines d'activité, selon un expert de l'Université Oxford.

Un projet informatique sur cinq dépasse en moyenne son budget de 450 %, a avancé mardi le professeur émérite, Bent Flyvbjerg, devant la commission Gallant, qui est chargée d'enquêter sur le fiasco SAAQclic.

Selon M. Flyvbjerg, les décideurs qui souhaitent aller de l'avant avec un projet en TI doivent se demander s'ils sont prêts à prendre le risque de faire partie de cette statistique.

«Pouvons-nous nous permettre un risque sur cinq d'avoir un dépassement de coûts de 450 %?», a-t-il dit. Si la réponse est non, l'organisation doit abandonner l'idée ou trouver des moyens de diminuer cette éventualité, a indiqué l'expert en mégaprojets.

D'après M. Flyvbjerg, tant les entreprises privées que les gouvernements oublient de se poser une telle question avant de se lancer dans un projet informatique.

«Le risque ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Il vous frappera plus tard. (...) C'est ce que nous voyons sans cesse, partout dans le monde, des personnes et des organisations se retrouver dans des situations très difficiles parce qu'elles n'ont pas compris le risque, parce qu'elles n'ont pas géré le risque», a-t-il soutenu.

Le professeur a énuméré les différents facteurs pouvant expliquer pourquoi les projets en TI sont plus risqués par rapport à d'autres. Il a notamment pointé le fait que le domaine informatique existe depuis moins longtemps que d'autres types de secteurs, comme la construction d'immeubles, et ne compte donc pas sur une «maturité» aussi importante.

L'universitaire est notamment connu pour le livre «How Big Things Get Done», coécrit avec Dan Gardner.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les libéraux, les Verts et le NPD demandent à Poilievre de s'excuser auprès de la GRC

Publié hier à 18h00

Les libéraux, les Verts et le NPD demandent à Poilievre de s'excuser auprès de la GRC

Le leader du gouvernement, Steven MacKinnon, a demandé à Pierre Poilievre de s'excuser au Parlement lundi pour ses récents commentaires sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC). «La semaine dernière, le chef de l'opposition a remis en question l'indépendance de notre système judiciaire, de la police, de l'intégrité même des policiers qui mettent ...

LIRE LA SUITE
La CSN met en garde contre un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail

Publié hier à 9h00

La CSN met en garde contre un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) sonne l'alarme concernant un projet de loi de Québec qui risque de réduire la prévention de la santé et de la sécurité au travail dans les milieux de la santé et de l'éducation. La présidente de la centrale syndicale, Caroline Senneville, craint de voir arriver un «régime à deux vitesses». Le ...

LIRE LA SUITE
Alerte: le budget fédéral financera l'ajout de 1000 agents frontaliers

Publié le 17 octobre 2025

Alerte: le budget fédéral financera l'ajout de 1000 agents frontaliers

Le gouvernement libéral fédéral affirme tenir une promesse électorale dans son prochain budget en finançant l'embauche de 1000 agents supplémentaires de l'Agence des services frontaliers du Canada. Il ajoute qu'il augmentera également l'allocation de recrutement pour la première fois en 20 ans. D'autres détails suivront.

LIRE LA SUITE