Le dépôt du rapport de la commission Gallant est repoussé à février 2026

Le gouvernement Legault accepte pour une deuxième fois de repousser la date à laquelle la commission Gallant, qui se penche sur le fiasco SAAQclic, devra remettre son rapport et ses recommandations.

En vertu de ce nouveau report, annoncé jeudi matin, la commission aura jusqu'au 13 février 2026 pour terminer ses travaux.

Dans un bref communiqué, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, n'a pas fourni d'explications pour ce nouveau report.

Le commissaire Denis Gallant devait à l'origine remettre son rapport final au plus tard le 30 septembre. En juin, le gouvernement avait repoussé cette date butoir jusqu'au 15 décembre.

Après avoir entendu des politiciens et des employés, actuels ou anciens, de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la commission Gallant écoute cette semaine le témoignage d'experts.

Les audiences publiques doivent se terminer vendredi.

Rappelons que le virage numérique raté de la SAAQ devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard $ d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.

Lorsqu'il avait déclenché la commission d'enquête sur SAAQclic, en mars dernier, le premier ministre François Legault s'était fait un point d'honneur de mentionner que les conclusions du juge Gallant seraient rendues publiques avant les élections d'octobre 2026.