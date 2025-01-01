Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Immigration

Le commissaire à la langue française propose un «parcours d'intégration obligatoire»

durée 18h00
12 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, a proposé mercredi plusieurs moyens pour favoriser une meilleure intégration des immigrants au Québec, y compris un «parcours d'intégration obligatoire».

Il a présenté à l'Assemblée nationale un rapport contenant ses recommandations pour la future Politique gouvernementale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune.

M. Dubreuil souhaite d'abord augmenter les rapprochements interculturels dans les milieux scolaires. Il déplore l'abolition par le gouvernement Legault de la mesure favorisant «l'intégration et la réussite des immigrants» dans les écoles.

«Les jeunes ont tendance à se regrouper selon qu'ils sont issus ou non de l'immigration. C'est une situation qui favorise l'apparition de préjugés et de stéréotypes de part et d'autre», a-t-il affirmé en conférence de presse.

«Je vous donne un exemple: dans une école, on dit: "Il y a des immigrants d'un bord, puis il y a les Quebs de l'autre"».

Pour favoriser les rapprochements, le commissaire recommande entre autres le jumelage d'écoles, les activités conjointes et les voyages scolaires au Québec, au lieu d'aller «à Boston ou à New York».

La «clé de voûte» d'une meilleure intégration: le «parcours d'intégration obligatoire», selon M. Dubreuil, qui s'inspire de la Flandre pour proposer au gouvernement d'obliger «la participation sociale en français».

Par exemple, le Québec pourrait demander aux personnes immigrantes de faire 40 heures d'activités sociales, à défaut de quoi elles ne seraient pas considérées pour la résidence permanente, dit-il.

«Certains vont dire que ça rajoute une exigence sur le dos du nouvel arrivant. Mais (...) si ça devient une exigence, (...) ça va modifier les comportements des employeurs», qui vont tout faire, selon lui, pour aider la personne immigrante à bien se préparer.

Par ailleurs, le commissaire à la langue française souhaite que Québec confie aux municipalités la responsabilité de lui recommander les candidats à admettre à l'immigration économique.

«Quand on va se tourner vers la municipalité pour demander de recommander ton dossier, la municipalité va être d'accord parce que tu vas être implanté localement», illustre-t-il.

Si rien n'est fait, M. Dubreuil est d'avis que «les tendances observées pourraient s'amplifier au cours des prochaines décennies».

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Legault s'accroche, malgré les sondages défavorables

Publié hier à 12h00

Legault s'accroche, malgré les sondages défavorables

Malmené par un autre sondage, François Legault a assuré mercredi qu'il va s'accrocher au scrutin de 2026 et des ministres sont allés à sa défense. Dans une enquête d'opinion Léger publiée par les médias de Québecor, on apprend que 61 % des personnes sondées souhaitent que le premier ministre démissionne. En réponse aux questions des ...

LIRE LA SUITE
Conflits armés: il ne faut rien exclure, suggère François Legault

Publié le 11 novembre 2025

Conflits armés: il ne faut rien exclure, suggère François Legault

Il ne faut pas exclure un conflit armé qui exigerait la participation de nos militaires, selon François Legault. Dans une déclaration à la suite de la cérémonie du Souvenir à Québec, mardi, le premier ministre a laissé entendre qu'on espérerait avoir moins besoin des militaires dans les prochaines années, mais que malheureusement, avec tout ce ...

LIRE LA SUITE
Paperasse des médecins: de nouvelles mesures libéreront 310 000 rendez-vous

Publié le 11 novembre 2025

Paperasse des médecins: de nouvelles mesures libéreront 310 000 rendez-vous

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, propose un nouveau projet de règlement pour réduire davantage la paperasse des médecins. Ces mesures devraient libérer 310 000 rendez-vous médicaux, selon son cabinet. Concrètement, le gouvernement Legault vise à abolir «l'obligation d'une prescription médicale pour le remboursement de services ...

LIRE LA SUITE