Jean-François Roberge dépose son projet de loi pour «renforcer la laïcité au Québec»

durée 12h00
27 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, vient de déposer son projet de loi qui vise notamment à interdire les prières de rue.

Le gouvernement Legault avait déjà télégraphié son intention il y a plusieurs mois.

En août, Jean-François Roberge, avait affirmé que la «multiplication des prières de rue (était) un enjeu sérieux et sensible au Québec».

La pièce législative va aussi interdire le port de signes religieux pour les éducatrices en garderie. Le ministre prévoit toutefois une clause grand-père «sous certaines conditions».

Jean-François Roberge compte aussi obliger le visage découvert dans les garderies, dans les cégeps et dans les universités autant pour les personnes qui reçoivent les services que ceux qui les donnent.

Le gouvernement compte ainsi renforcer sa loi 21 sur la laïcité qui interdit le port de signes religieux pour les employés de l’État en situation d’autorité, notamment les juges, les policiers et les enseignants.

Sur une photo mise en ligne jeudi sur le réseau social X, on voit le projet de loi du ministre Roberge avec la phrase: «C’est comme ça qu’on vit au Québec et c’est comme ça qu’on va continuer à vivre ensemble!»

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

