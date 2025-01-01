Pas d’équilibre budgétaire sans libre-échange avec les États-Unis, prévient Girard

Le chemin vers le retour à l’équilibre budgétaire est «serré», a reconnu le ministre des Finances, Eric Girard, vendredi. Si le Canada et les États-Unis ne parviennent pas à un accord commercial l’an prochain, Québec pourrait devoir suspendre la loi sur l’équilibre budgétaire.

Le ministre a attribué une faible probabilité à ce scénario, lors d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour présenter les grandes lignes de sa mise à jour budgétaire.

Si le président américain, Donald Trump, mettait fin au libre-échange entre les deux pays, les conséquences sur l’économie québécoise et la situation budgétaire seraient importantes, a-t-il prévenu.

Le gouvernement n’aurait alors pas le choix de soutenir l’économie au détriment de son échéancier budgétaire, selon lui.

À l’approche de la campagne électorale de l’automne 2026, M. Girard a indiqué que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait toujours l’intention de réduire le fardeau fiscal des Québécois, mais qu’un geste en ce sens serait conditionnel au retour à l’équilibre budgétaire.

Le ministre n’a pas répondu directement à savoir si les partis politiques auraient la marge de manœuvre financière pour faire des promesses électorales, en mêlée de presse en marge de l’événement.

Il a toutefois avancé l’hypothèse que plus un parti aurait de chances de former un gouvernement, plus celui-ci serait enclin à présenter un cadre financier réaliste.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne