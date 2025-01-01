Rodriguez prendra la parole jeudi, au lendemain de sa démission comme chef du PLQ

Pablo Rodriguez tiendra un point de presse jeudi matin à la permanence du Parti libéral du Québec, à Montréal, pour revenir sur sa démission de la tête du parti.

Peinant à se relever des controverses qui circulaient depuis plusieurs semaines, M. Rodriguez a annoncé sa démission à son caucus mercredi, lors d'une réunion virtuelle tenue en après-midi.

Le chef libéral était dans l'embarras depuis la mi-novembre, alors que plusieurs allégations sont sorties dans les médias concernant sa campagne à la direction.

M. Rodriguez a toujours plaidé qu'il n'était pas au courant et qu'il n'avait rien à se reprocher, mais la pression n'a cessé de s'accroître et les appels à sa démission se sont multipliés.

Un peu plus de six mois après son élection comme chef, M. Rodriguez a finalement choisi de céder sa place. Il n'a fait aucune déclaration publique mercredi, réservant ses commentaires pour son point de presse de jeudi matin.

C'est donc dire que le Parti libéral devra se trouver un nouveau chef rapidement, puisque nous sommes à moins d'un an des prochaines élections générales.

L'ancien candidat Karl Blackburn s'est montré intéressé à briguer de nouveau la chefferie, tandis que son adversaire Charles Milliard serait toujours en réflexion.

L'ex-cheffe parlementaire Marwah Rizqy, qui a été expulsée du caucus libéral par M. Rodriguez dans la foulée du congédiement de sa cheffe de cabinet, a écarté la possibilité de se lancer dans la course.