La démission de Chrystia Freeland, députée de longue date, prend effet aujourd'hui

La démission de l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland comme députée prend effet aujourd'hui, alors qu'elle accepte un nouveau poste bénévole de conseillère auprès du gouvernement ukrainien.

L'absence de Mme Freeland au sein du caucus libéral privera le premier ministre Mark Carney de deux sièges nécessaires pour obtenir la majorité, malgré les deux sièges gagnés par son parti l'année dernière lorsque deux députés conservateurs ont changé de camp.

Une élection partielle doit maintenant être organisée dans la circonscription torontoise d'University-Rosedale, que Mme Freeland a représentée pendant plus d'une décennie. La Loi électorale du Canada exige que le décret soit publié entre 11 et 180 jours après que le président de la Chambre des communes ait informé Élections Canada de la vacance du siège.

La date la plus proche pour une élection partielle serait en mars.

L'association libérale de la circonscription University-Rosedale n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant le choix du candidat libéral qui remplacera Mme Freeland. Cette circonscription est considérée comme un bastion libéral, Mme Freeland y ayant remporté près des deux tiers des voix l'année dernière.

Avec le siège vacant de Mme Freeland, la Chambre des communes compte désormais 170 sièges pour les libéraux et 172 pour les partis d'opposition, les conservateurs en détenant 142, le Bloc québécois 22, le NPD 7 et le Parti vert 1.

The Canadian Press, La Presse Canadienne