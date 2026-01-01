Le gouvernement fédéral veut créer 125 000 emplois dans l'industrie militaire

Le gouvernement fédéral compte apporter des changements radicaux à sa manière d'appuyer l'industrie militaire au Canada afin de réduire sa dépendance excessive envers les États-Unis.

Le gouvernement devait annoncer cette semaine sa stratégie, mais il a repoussé l'annonce à la semaine prochaine à cause de la tuerie de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, même si des médias en ont déjà publié des éléments.

Cette stratégie de 6,6 milliards $ vise à aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à percer dans l'industrie militaire et à réorienter les décisions en matière de dépenses afin de donner la priorité aux équipements fabriqués au Canada.

Le document affirme qu'elle permettra de créer 125 000 emplois et promet de restructurer la politique d'avantages technologiques industriels d'Ottawa, qui détermine la manière dont le gouvernement évalue les entreprises lorsqu'elles soumissionnent pour des contrats en fonction de leur contribution à l'économie canadienne.

Tout cela intervient alors que le gouvernement fédéral s'apprête à augmenter rapidement ses dépenses de défense afin de respecter ses engagements envers l'OTAN, un objectif auquel travaille l'ensemble de l'alliance après des années de menaces belliqueuses de la part du président américain Donald Trump.

La stratégie devait initialement être publiée au début de l'automne dernier, puis Ottawa s'était engagé publiquement à la rendre publique avant Noël, mais le gouvernement a finalement dépassé son propre délai de plus d'un mois.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne