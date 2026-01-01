La ministre caquiste Caroline Proulx ne sollicitera pas d'autre mandat

La ministre responsable de l’Habitation et de la Condition féminine, Caroline Proulx, ne sera pas candidate aux prochaines élections générales.

La députée de Berthier, qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale en 2018, a expliqué lundi qu'elle a envie de mettre son expérience «au service d’autres projets et d’autres causes».

«À l’aube de mes 60 ans, j’ai envie d’aborder la suite autrement», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Mme Proulx a été ministre du Tourisme de 2018 à 2025.

Lors du remaniement de l'automne dernier, elle a été désignée ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine.

Ce passage dans ces fonctions a été de courte durée, puisque le départ du caucus caquiste de Lionel Carmant a forcé le premier ministre François Legault à brasser ses cartes une fois de plus. Mme Proulx a alors été mutée à l’Habitation.

L'automne dernier, Mme Proulx s'était retirée temporairement de la politique pour traverser un deuil.

«Il y a quelques mois, j’ai perdu ma mère de façon subite et violente. Dans le tourbillon de la vie politique, je n’ai pas eu le temps de traverser pleinement ce deuil», avait-elle expliqué au moment d'annoncer sa pause.

Lundi, Mme Proulx n'a pas caché que les derniers mois ont été difficiles.

«Je crois qu’il faut parfois oser dire les choses telles qu’elles sont: cette période, où j’ai dû me retirer temporairement de la vie publique et renoncer à mes responsabilités ministérielles, a nourri ma réflexion. Elle fait partie du chemin qui m’amène à la décision que je prends aujourd’hui», a-t-elle précisé.