Ottawa va prolonger les permis de travailleurs temporaires pour un maximum d'un an

Ottawa répond à une demande de Québec et va permettre aux travailleurs étrangers temporaires de conserver leur permis de travail pour un maximum de 12 mois supplémentaires.

«Le gouvernement du Québec aura ainsi le temps d’examiner leur admissibilité à un Certificat de sélection du Québec avant qu’ils ne présentent une demande de résidence permanente», a indiqué le gouvernement fédéral par voie de communiqué vendredi.

Toutefois, cette mesure s'applique seulement aux personnes qui ont soumis une Demande de Sélection Permanente (DSP).

Rappelons que le ministre québécois de l’Immigration, Jean-François Roberge, a mis fin au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) en novembre dernier.

Depuis, les travailleurs étrangers doivent passer par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour obtenir leur résidence permanente.

Or, cette décision du gouvernement a provoqué la grogne un peu partout au Québec. Des travailleurs étrangers temporaires craignaient d’être renvoyés chez eux avant que leur demande ne soit traitée dans le PSTQ.

Également, Ottawa a imposé une limite de 10 % au nombre de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire qu’une entreprise peut embaucher. Résultat: plusieurs d’entre elles craignent de manquer de main-d’œuvre.

Or, le fédéral a annoncé vendredi que ce pourcentage va passer à 15 % du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Le fédéral affirme que cela va «répondre aux besoins du marché du travail rural dans les provinces et les territoires qui choisissent d’y participer».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne