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Lutte entre Bernard Drainville et Christine Fréchette

Les membres de la CAQ pourront commencer à voter pour leur prochain chef à 10 h mardi

durée 09h00
7 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

C'est à compter de 10 heures, ce mardi, que les quelque 20 500 membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) pourront commencer à voter pour leur prochain chef.

L'élection, à laquelle peuvent participer les personnes qui étaient membres de la CAQ en date du 13 mars dernier, vise à déterminer qui de Bernard Drainville ou Christine Fréchette prendra les rênes de la formation politique.

Les personnes qui ont le droit de vote dans cette course à la direction auront jusqu'à 15 heures dimanche pour faire entendre leur voix. Elles devraient avoir reçu une lettre leur indiquant comment elles peuvent voter.

L'identité du successeur de François Legault à la tête de la CAQ — et donc, comme premier ministre du Québec — sera annoncée dimanche lors d'un congrès qui se tiendra à Drummondville.

Selon les chiffres préliminaires transmis par la CAQ à la mi-mars, 20 576 membres pourront voter pour leur prochain chef.

La course a pris son envol en janvier, lorsque M. Legault a annoncé son intention de quitter son poste de chef de la CAQ et de ne pas briguer de nouveau mandat aux prochaines élections.

Bernard Drainville et Christine Fréchette ont depuis multiplié les propositions, fait le plein d'appuis au caucus du parti et débattu face à face à deux reprises, à Québec et à Laval.

Mme Fréchette a rapidement pu compter sur le soutien de plusieurs ministres, dont Jean-François Roberge, Benoit Charette, Mathieu Lacombe, Ian Lafrenière, Eric Girard et France-Élaine Duranceau. Elle a aussi reçu l'appui de l'ex-ministre Lionel Carmant.

M. Drainville, qui était déjà appuyé par des députés et des dirigeants de l'aile jeunesse de la CAQ, a annoncé lundi qu'il avait l'appui de trois ministres, soit Jonatan Julien, Simon Jolin-Barrette et Sonia Bélanger. Le ministre délégué à l'Économie, Samuel Poulin, est également dans son camp.

S'il quittera son poste de premier ministre lorsque le prochain chef de la CAQ sera choisi, François Legault terminera son mandat de député de L’Assomption.

 

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